“الباقي من الاجازة دلع وبس” نزل تردد قناة MBC3 كيدز بجودة عالية على جهازك لمتابعة أفلام ومسلسلات الكرتون المسلية

يرغب الاباء والامهات في التعرف على تردد جميع القنوات الفضائية التي تقدم برامج ومسلسلات كرتونية بشكل يومي كما أنها مناسبة لأعمار الأطفال المختلفة وكانت قناة MBC3 كيدز من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها، حيث بدأ الكثير في البحث عن تردد تلك القناة على الأقمار الصناعية المختلفة (نايل سات وعرب سات) حتى يخوض أطفالهم تجربة مشاهدة مميزة ومختلفة عن القنوات الأخرى.

برامج قناة الأطفال MBC3 كيدز

يمكنك التعرف على بعضا من البرامج والمسلسلات الكرتونية التي تعرضها قناة MBC3 كيدز من خلال الاتي:

برنامج معا نتعلم.

برنامج مغامرات بيل وسباستيان.

برنامج الكابتن ماجد.

برنامج يلا نتعلم.

برنامج قرية بينوكيو السحرية.

برنامج المدافعين عن بترونكس.

تردد قناة الأطفال MBC3 كيدز

يرغب الاباء والامهات في الوصول إلى تردد قناة الأطفال MBC3 كيدز على جميع الأقمار الصناعية وذلك حتى يشاهد أطفالهم البرامج الكرتونية الجديدة والمميزة، ويمكنك التعرف على تردد تلك القناة من خلال الاتي:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11559.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة استقبال قناة الأطفال MBC3 كيدز على جهازك

تأكد من اتباع الخطوات المذكورة في الأسفل حتى تنجح في تنزيل قناة الأطفال MBC3 كيدز على التلفاز: