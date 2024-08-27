تردد قناة بداية الجديد tv 2024 Bedaya بأقوى إشارة في السعودية على الأقمار الصناعية

هناك الكثير من محبي البرامج السعودية يبحثون عن تردد قناة بداية الجديد وذلك لكي يتمكنوا من مشاهدة البرامج الشيقة والممتعة التي تقدمها القناة، حيث إن قناة بداية من القنوات ذات البرامج التلفزيونية المتنوعة ولكنها تخصص أكثر في البرامج الواقعية فهي قناة فضائية سعودية، فالبرامج الخاصة بها يكون محورها اهتمامات المشاركين ذوي المهارات، كما يقوم البرنامج بالتركيز على مشاكلهم وأسلوب حياتهم الشخصية وعلاقاتهم وكل ما يخص حياتهم، بالإضافة إلى إنها تقوم ببث ذلك على الهواء مباشرة، ويتم متابعة هذه القناة الكثير من الدول العربية ودول الخليج وذلك لما تعرضه من برامج مميزة.

معلومات عن قناة بداية السعودية

قناة بداية هي قناة سعودية تقوم بعرض الكثير من البرامج طول اليوم، ويتم تقديمها من قبل العديد من الإعلامين المشهورين، ومن أشهر برامج القناة:

برنامج بيت الحكمة.

برنامج مطبخ القرية.

برنامج كلام اليوم.

برنامج ريالتي والذي يقوم بتقديمه الإعلامي فارس البشير.

برنامج خيمة جاكو والذي يقوم بتقديمة بريك الشلوي.

تردد قناة بداية الفضائية على الأقمار الصناعية

التردد على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12054.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد على سهيل سات:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

الاستقطاب: رأسي V.

التردد على العرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تثبيت قناة بداية الجديدة

يمكننا تنزيل قناة بداية فضائية السعودية على القمر الصناعي على جهازك من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة كالآتي: