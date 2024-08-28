“تقنية عالية وتصميم شيك”.. اعرف مواصفات هاتف HONOR X5 الجديد مزود بشاشة مناسبة لجميع الألعاب

أحدث موديلات Honor من أفضل الهواتف الذكية التي تندرج ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، حيث حرصت Honor على إطلاق هذا الهاتف بتصميم فريد وأنيق بالإضافة إلى مجموعة من المميزات والقدرات التي تميزه عن غيره من الهواتف الموجودة في السوق، مثل الشاشة الكبيرة والمعالج السريع والقوي والبطارية الكبيرة التي تدوم طوال اليوم والكاميرا الرائعة التي تلتقط صور عالية الجودة ودقيقة، وفي السطور التالية سنتعرف أكثر على أهم مميزات وعيوب الهاتف بالإضافة إلى سعره في الأسواق.

مواصفات HONOR X5 الجديد

تكنولوجيا النانو الثانية عشر ومعالج ثماني النواة من نوع Mediatek Helio G25.

مساحة تخزين 32 جيجا وذاكرة عشوائية 2 جيجا.

الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بايت؛ الكاميرا الخلفية: 8 ميجا بايت.

شاشة HD+ مقاس 6.5 بوصة مع نوتش صغير.

نظام التشغيل Android 12 Go

بطارية 5000 مللي أمبير.

مميزات هاتف Honor X5

يتضمن هاتف Honor X5 عدد من الميزات بالإضافة إلى مواصفاته العملاقه والتي تتمثل فيما يلى:

يمكن تركيب شريحتي Nano Sim على الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم شبكة الجيل الرابع.

الهاتف مصنوع من بلاستيك قوي لن ينكسر بسهولة في حالة الاصطدام.

ظهر الهاتف مصنوع من بلاستيك عالي الجودة لن يخدش أو ينزلق.

نظرا لسعته الضخمة، يمكن للبطارية أن تعمل لفترة طويلة دون الحاجة إلى

الشاشة الضخمة تجعل مشاهدة مقاطع الفيديو ولعب الألعاب تجربة ممتعة مع رؤية جيدة.

يتوفر بألوان عديدة، بما في ذلك البرتقالي والأسود.

عيوب هاتف Honor X5

يعاني هاتف Honor X5 من العديد من العيوب على الرغم من ميزاته ومواصفاته السابقة، مثل: