“مهمات جاتا ثيفت أوتو5“ مهمة الزوج الزائف ومتجر المجوهرات شجار GTA التحديث الأخير || .. اسولت كارباين

مهمات غراند ثفت أوتو 5 وهذا ما سوف نعرضه لكم اليوم من خلال مقالنا حيث أنه يوجد عدد كبير من اللاعبين لا يعرفوا مهمات جاتا وهي من الأشياء التي يجب على اللاعب القيام بها وهذا من أجل تخطي المستوى الذي يوجد به، الجدير بالذكر أن لعبة جاتا تم إطلاقها منذ أعوام عديدة ونجحت في أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة حيث يقوم بلعبها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية ولكن لا ننصح بلعبها من قبل الأطفال وذلك لأنها تعتمد على عمليات السطو والسرقة والهروب من الشرطة.

مهمات غراند ثفت أوتو 5

سوف نقدم لكم فيما هو آت عدد من مهمات جاتا 5:

مهمة طلب صداقة

في هذه المهمة سوف يلتقي كل من مايكل وليستر وذلك بعد وقت طويل لم يروا بعض وسوف يخططان لعملية سطو جديدة وهي تلغيم شركة لايفانفايدر وقتل المدير الخاص بها والذي تسبب في خسارة كبيرة للشركة.

مهمة اسولت كارباين

وهي إحدى مهمات جاتا 5 والذي يقوم فيها مايكل بسرقة السيارة الخاصة باسولت كارباين من أجل تنفيذ عملية جديدة.

مهمة متجر المجوهرات

سوف يقوم مايكل بتدمير قصر لكبير عصابة ما وسوف يطلب منه إصلاحه لذلك سوف يقرر كل من مايكل وليستر بالتخطيط من أجل سرقة متجر المجوهرات وسوف يقومون بفحص أجهزة المراقبة ووضع الخطة ولكن سوف يكشفهم صاحب المتجر.

مهمة الزواج الزائف

في هذه المهمة سوف يعود مايكل للمنزل حتى يخبر زوجته بأنه قام بإصلاح السيارة الخاصة بها ولكن لم يجدها وبمجرد ذهابه إلى الغرفة الخاصة بهم سوف يجدها تخونه مع مدرب التنس الخاص بها ولكنه سوف يهرب وسوف يلحقه مايكل.