“إعتمادي وعلى اد الايد”.. سعر ومواصفات هاتف HONOR X5 الأرخص والأكثر تميز وسط فئته من هونور

شركة هونر من ضمن أشهر شركات الهواتف والتي تمتلك مكانة كبيرة بين الشركات الأخرى لأنها تطرح العديد من الهواتف المميزة والجذابة بمقابل مالي يتناسب مع جميع المستخدمين، وكان هاتف HONOR X5 الجديد أو هاتف الأحلام أكبر مثال على ذلك فهو هاتف كشفت عنه شركة هونر وأعلنت عن جميع مواصفاته وإمكانياته بالإضافة إلى أسعاره في بعض الدول مثل مصر والسعودية والإمارات.

مواصفات هاتف HONOR X5 الجديد

مواصفات الهاتف الجديد من هونر (HONOR X5) عديدة وتجعله الخيار الأمثل أمام مستخدمي الهواتف الذكية ، ويمكنك التعرف على تلك المواصفات من خلال الاتي:

يملك الهاتف شاشة بسعة 6.5 بوصة وبدقة HD+ وبها نوتش صغير.

يملك الهاتف معالج من نوع (Mediatek Helio G25) ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو.

يأتي الهاتف بنسخة تخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية قوية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل.

يملك الهاتف نظام تشغيل أندرويد 12.

يملك الهاتف بطارية تدعم الشحن السريع تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير.

مزايا هاتف HONOR X5 الجديد

يملك ذلك الهاتف عدد كبير من المزايا والإمكانيات الخيالية التي يفضلها عدد كبير من المستخدمين، وهي على النحو التالي:

يأتي الهاتف بالعديد من الألوان مثل الأسود والبرتقالي.

يدعم الهاتف شبكة الجيل الرابع.

يوفر الهاتف إمكانية تركيب شريحتين من نوع (Nano Sim).

يعمل الهاتف لفترات طويلة نظرا لأنه يحتوي على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير.

صمم الهاتف من البلاستيك القوي مما يمنعه من الاصطدام أو الانزلاق.

معالج الهاتف قوي ويقدم أداء متميز نظرا لسعره.

تجربة المشاهدة جيدة ومميزة لأن شاشة الهاتف كبيرة.

سعر هاتف HONOR X5 في الدول العربية

تعرف على جميع أسعار هاتف HONOR X5 من خلال الاتي: