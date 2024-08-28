“MISSIONS GTA 5“ تنفيذ شجار في الزقاق الخلفي وخنق هيئة محلفين جاتا التحديث الأخير || .. سيميون يتارين

يرغب جميع اللاعبين بالتعرف على مهمات جاتا وهي من الأشياء التي لا يعرفها الكثير فهي عبارة عن لائحة من العمليات التي يجب على اللاعب القيام بها وهذا من أجل الانتقال إلى مستوى جديد داخل اللعبة، يجب العلم أنه على من يقوم بتنفيذ هذه المهمات سوف يصبح مميزا داخل اللعبة، الجدير بالذكر انك سوف تحصل على الكثير من المال وهذا مقابل تنفيذ تلك المهمات، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مهمات جاتا

يجب العلم أنه تم تحديث لعبة جاتا من قبل الشركة المصممة لها وعندما يقوم اللاعب بارتكاب الأخطاء سوف تأتي الشرطة على الفور وذلك حتى لا يعتقد الأطفال أن هذا أمر طبيعي، سوف نعرض لكم في السطور الآتية مجموعة من المهمات اللازم تنفيذها:

شجار في الزقاق الخلفي

في هذه المهمة سوف تحصل على خبر من قبل كينت بول والذي ينص على وجود اجتماع خاص بالطباخين في الممر لذلك يجب على اللاعب الذهاب إلى النقطة الحمراء الموجودة على الخريطة سوف تقابله هناك قم بقتله بواسطة قبضة يدك وقم بمشاهدة العرض السينمائي بعده سوف يأتي إليك ثلاث طباخين قم بقتلهم ثم اذهب إلى الشخص الموجود بالعرض ثم اذهب إلى منزلك وسوف تحصل على مكافأة 200 دولار.

خنق هيئة محلفين

وهي من مهمات جاتا التي سوف تحصل في المقابل على 400 دولار أمريكي وذلك بمجرد أن تذهب للمحامي وسوف تجد في طريقك حادثة شخص قام بدهس شخص آخر قم بالذهاب إلى علامة المثلث الخضراء الموجودة على الخريطة سوف تجد سيارة قم بتدميرها تدمير شامل ثم شاهد العرض الذي سوف يظهر أمامك بعدها سوف تجد شخص قم بقتله قبل أن يركب السيارة وسوف تحصل على المكافأة.

اقتل هذا الرجل

وهي من المهام السهلة حيث يتطلب منك الذهاب إلى النقطة الحمراء وقم بقتل الشخص الموجود هناك بواسطة المنشار دون أن يعرف أحد وسوف تحصل على مكافأة قدرها 250 دولار.