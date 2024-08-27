امتع المسلسلات.. اليك تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل وعرب سات 2024 وكيفية تثبيتها على التلفاز ؟

ahmedalaaa تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
امتع المسلسلات.. اليك تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل وعرب سات 2024 وكيفية تثبيتها على التلفاز ؟
امتع المسلسلات.. اليك تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل وعرب سات 2024 وكيفية تثبيتها على التلفاز ؟

تعد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى متنوعًا يشمل البرامج الدينية، والمسلسلات، والأخبار، ومع تزايد اهتمام المشاهدين بالمحتوى الذي تقدمه القناة، يكثر البحث عن تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة، وفي هذا المقال، سنستعرض الترددات الجديدة لقناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعرب سات، لضمان استمتاعكم بمشاهدة سلسة وجودة عالية للبث.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل وعرب سات 2024

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات 12034 أفقي 27500 5/6
عرب سات 11034 عمودي 5000 3/4

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية 2024

  • انتقل إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك، ثم اختر “بحث يدوي”.
  • بعد ذلك، حدد خيار “إضافة تردد جديد” وأدخل تردد قناة الفجر الجزائرية.
  • على قمر نايل سات، أدخل التردد 12034، الاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.
  • أما على قمر عرب سات، استخدم التردد 11034، الاستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.
  • بعد إدخال البيانات، اضغط على “بحث”، وسيقوم الجهاز بالتحقق من القناة وتحميلها تلقائيًا لمشاهدتها.
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ahmedalaaa

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