هل سيتم إلغاء دعم حساب المواطن بشكل نهائي وحقيقة نزول دعم جديد بشهر سبتمبر 2024

في الفترة الماضية ظهرت حالة من التوتر والاضطراب بين مواطنين المملكة العربية السعودية وذلك بعد انتشار العديد من الأخبار التي تنص على إلغاء دعم حساب المواطن بشكل نهائي ابتداء من الشهر التالي (سبتمبر) لعام 2024 واستبداله بدعم اخر، ونظرا لتلك الحالة فقد قامت خدمة المستفيدين بالإعلان عن حقيقة تلك الأخبار حتى يصبح المواطنين على اطلاع دائم بالأخبار الجديدة.

هل سيتم إلغاء دعم حساب المواطن بشكل نهائي

أراد مواطنين المملكة السعودية المستفيدين من دعم حساب المواطن معرفة حقيقة إلغاء الدعم بشكل نهائي بداية من شهر سبتمبر القادم 2024 وهل سيتم استبدال هذا الدعم بدعم اخر أم لا، وبناء على ذلك فقد قامت خدمة المستفيدين بالإشارة إلى أن حساب المواطن من أهم برامج الدعم الذي يحرص كلا من الحكومة وخادم الحرمين الشريفين على تقديمها للمواطنين الذين يحتاجون إلى دعم مالي لمواجهة ظروف الحياة الصعبة.

كما أشارت خدمة المستفيدين إلى أن الأخبار المتداولة في الوقت الحالي لا أساس لها من الصحة وأن الهدف منها هو نشر القلق والتوتر بين المواطنين ولذلك يجب ألا يتبع المواطنين الأخبار الصادرة من مواقع غير رسمية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 81

قامت الجهات المسؤولة بالكشف عن وجود موعد محدد لصرف جميع دفعات حساب المواطن وهو يوم 10 من كل شهر ميلادي لكن توجد بعض الحالات التي يتم فيها تغيير موعد الصرف، وهي الموضحة في الاتي:

في حال إذا توافق يوم الصرف مع يوم الجمعة (وهنا يتم تغيير موعد الصرف ليوم الخميس).

في حال إذا توافق يوم الصرف مع يوم السبت (وهنا يتم تغيير موعد الصرف ليوم الأحد ).

وبناء على ما سبق فإن موعد صرف حساب المواطن الدفعة81 سيكون في يوم الأحد اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس 2024.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر 2024