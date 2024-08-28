لينـــك شغال ورسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني في ليبيا 2024 وزارة التربية والتعليم moe.gov.ly

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني في ليبيا وهذا ما يتم البحث عنه من قبل عدد كبير من الطلاب داخل الدولة لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر وذلك بمجرد استخدام الإنترنت ولا داعي للحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة ويجب العلم أن تلك الخدمة توفر وقت وجهد الطالب، الجدير بالذكر أن الشهادة الإعدادية تعد مرحلة تعليمية هامة وذلك لأنها تحدد مصير الطالب التعليمي الآتي حيث أنه يمكن من خلالها التعرف على المدرسة الثانوية التي يرغب بالالتحاق بها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني في ليبيا

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتائجهم وهذا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وذلك بمجرد الدخول على هذا الرابط وذلك فور الإعلان عنها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني في ليبيا

وفقا لما أعلنت عنه الجهات التعليمية المسؤولة أنه قام بتأدية اختبارات الدور الثاني ما يقارب نحو 83 ألف طالب وتمت عملية أداء الامتحانات في هدوء تام ولم يتم إصدار أي شكاوي، كما أن الاختبارات كانت تشمل المقررات التي تم دراستها بالفعل، ووفقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في الدور الثاني مرتفعة لذلك لا داعي للقلق أو التوتر، أما فيما يخص موعد ظهور النتيجة يجب العلم أن الوزارة الآن في مرحلة مراجعة الأوراق الامتحانية وسوف يتم اعتماد الدرجات ورفعها على الفور وذلك في خلال الأيام القليلة القادمة.