استعلم حالا.. كيفية الاستعلام عن قرعة الحج بالعراق 2024 عبر الموقع الرسمي وأهم شروط التقديم

يتجدد الأمل في نفوس المسلمين في العراق كل عام مع اقتراب موعد قرعة الحج حيث ينتظر الاف العراقيين بفارغ الصبر فرصة أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، كما تتولى الجهات المعنية إجراء القرعة بأسلوب يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين من مختلف محافظات العراق مع تزايد أعداد المتقدمين سنويا، مما يعكس رغبة العراقيين العميقة في الاقتراب من بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، لذا سنستعرض في هذا المقال شروط التقدم لقرعة الحج في العراق مع تسليط الضوء على كيفية الاستعلام عن قرعة الحج بالعراق 2024.

الاستعلام عن قرعة الحج بالعراق 2024

مع اقتراب موسم الحج يتزايد اهتمام المواطنين في العراق بمعرفة كيفية الاستعلام عن قرعة الحج بالعراق 2024، ولتسهيل عملية الاستعلام وفرت الجهات المعنية عدة طرق إلكترونية لمعرفة الأسماء المشمولة بسرعة ودقة عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة كما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة.

توجه إلى القسم المخصص لقرعة الحج.

أدخل رقم هويتك الوطنية في الحقل المخصص.

اضغط على زر بحث أو استعلام لعرض النتائج.

إذا كنت من المقبولين في القرعة، توجه إلى مكاتب الهيئة في محافظتك لتقديم المستندات المطلوبة خلال 20 يوما من إعلان النتائج.

إذا لم يتم قبولك، يمكنك التقديم مجددا في الأعوام القادمة.

شروط التقدم لقرعة الحج بالعراق

يتضمن التقدم لقرعة الحج في العراق عدة متطلبات يجب توفرها لضمان الدخول في القرعة، وفيما يلي شروط التقدم لقرعة الحج بالعراق: