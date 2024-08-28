وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر.. اعرف موعد الصرف وطريقة الاستعلام

أعلنت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أنباء تشير إلى إمكانية تقديم صرف راتب التقاعد لشهر سبتمبر 2024، هذه الأخبار أثارت فضول الكثيرين ودفعتهم للتساؤل حول صحة هذه المعلومات، وفي هذا السياق، قامت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة العراقية بتوضيح الموقف بشكل شفاف لتجنب أي غموض، وضمان تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين.
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
أفادت الهيئة أن رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 ستصرف يوم الأحد، الأول من سبتمبر، الموافق 28 صفر، وأكدت الهيئة أن الرواتب لهذا الشهر ستشمل الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها، والتي قد تصل إلى 100 ألف دينار عراقي.
حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق سبتمبر
أوضحت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة أنه لا صحة لتلك الشائعات، مؤكدةً أن صرف الرواتب سيبدأ في الموعد المحدد، وهو يوم الأحد الأول من سبتمبر، كما أشارت الهيئة إلى أنه في حالة وقوع موعد الصرف في يوم عطلة رسمية، سيتم تأجيل الصرف إلى يوم آخر، ومع ذلك، فإن رواتب التقاعد لشهر سبتمبر ستصرف في موعدها دون أي تأخير.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
للتحقق من صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024، يرجى اتباع الخطوات التالية:
- يجب أولا زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
- ثانياً عند الوصول إلى الصفحة الرئيسية، ابحث عن القائمة الرئيسية أو الشريط العلوي.
- ثالثاً اختر “الخدمات الإلكترونية” من القائمة للدخول إلى القسم الخاص بالخدمات.
- في قسم “الخدمات الإلكترونية”، ستجد قائمة بالخدمات المتاحة.
- ابحث عن خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024”.
- انقر على هذه الخدمة للانتقال إلى صفحة الاستعلام.
- في صفحة الاستعلام، ستظهر مجموعة من الحقول لإدخال بياناتك.
- أدخل اسمك الكامل كما هو مدون في الوثائق الرسمية.
- أدخل رقم الهوية الوطنية بدقة، مع التأكد من صحته لتجنب أي أخطاء.
- بعد ملء جميع الحقول بشكل صحيح، اضغط على زر “استفسر” أو “بحث”.
- ستتمكن بعد ذلك من تقديم طلب الاستعلام ومعرفة التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين.