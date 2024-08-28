وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر.. اعرف موعد الصرف وطريقة الاستعلام

أعلنت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أنباء تشير إلى إمكانية تقديم صرف راتب التقاعد لشهر سبتمبر 2024، هذه الأخبار أثارت فضول الكثيرين ودفعتهم للتساؤل حول صحة هذه المعلومات، وفي هذا السياق، قامت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة العراقية بتوضيح الموقف بشكل شفاف لتجنب أي غموض، وضمان تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

أفادت الهيئة أن رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 ستصرف يوم الأحد، الأول من سبتمبر، الموافق 28 صفر، وأكدت الهيئة أن الرواتب لهذا الشهر ستشمل الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها، والتي قد تصل إلى 100 ألف دينار عراقي.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق سبتمبر

أوضحت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة أنه لا صحة لتلك الشائعات، مؤكدةً أن صرف الرواتب سيبدأ في الموعد المحدد، وهو يوم الأحد الأول من سبتمبر، كما أشارت الهيئة إلى أنه في حالة وقوع موعد الصرف في يوم عطلة رسمية، سيتم تأجيل الصرف إلى يوم آخر، ومع ذلك، فإن رواتب التقاعد لشهر سبتمبر ستصرف في موعدها دون أي تأخير.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

للتحقق من صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024، يرجى اتباع الخطوات التالية: