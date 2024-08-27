موعد الدخول المدرسي في العراق 2025 عبر epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية وموعد الاجازات الرسمية

لقد أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بيان هام تعلن فيه عن موعد الدخول المدرسي في العراق 2025 بالإضافة إلى قائمة بموعد العطلات الرسمية أثناء العام الدراسي الجديد بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وجاء ذلك البيان حتى يستطيع جميع الطلاب والطالبات وأيضاً المعلمين من التخطيط بصورة مسبقة للعام الدراسي الجديد حتى يتم تحقيق الاستفادة بشكل كامل من فترات الراحة ليكون طريق لتنمية ومهارات جميع الطلبة.

موعد الدخول المدرسي في العراق 2025

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موعد الدخول المدرسي المحدد في العراق 2025 في إحدى البيانات الرسمية، حيث من المقرر أن يكون أول الدراسة في أول يوم من شهر أكتوبر القادم، وقد جاء ذلك البيان حتى ينهي على أي شائعات حول تأجيل الدراسة ولقد تم توفير تلك المعلومات الموثقة من قبل الجهة المختصة بذلك، كما تم تحديد لموعد العطلات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد.

قائمة الاجازات الرسمية للعام الدراسي الجديد في العراق

تم تحديد مواعيد العطلات الرسمية من قبل الوزارة على هذا النحو التالي:.