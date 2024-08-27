موعد الدخول المدرسي في العراق 2025 عبر epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية وموعد الاجازات الرسمية

لقد أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بيان هام تعلن فيه عن موعد الدخول المدرسي في العراق 2025 بالإضافة إلى قائمة بموعد العطلات الرسمية أثناء العام الدراسي الجديد بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وجاء ذلك البيان حتى يستطيع جميع الطلاب والطالبات وأيضاً المعلمين من التخطيط بصورة مسبقة للعام الدراسي الجديد حتى يتم تحقيق الاستفادة بشكل كامل من فترات الراحة ليكون طريق لتنمية ومهارات جميع الطلبة.
موعد الدخول المدرسي في العراق 2025
قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موعد الدخول المدرسي المحدد في العراق 2025 في إحدى البيانات الرسمية، حيث من المقرر أن يكون أول الدراسة في أول يوم من شهر أكتوبر القادم، وقد جاء ذلك البيان حتى ينهي على أي شائعات حول تأجيل الدراسة ولقد تم توفير تلك المعلومات الموثقة من قبل الجهة المختصة بذلك، كما تم تحديد لموعد العطلات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد.
قائمة الاجازات الرسمية للعام الدراسي الجديد في العراق
تم تحديد مواعيد العطلات الرسمية من قبل الوزارة على هذا النحو التالي:.
- العيد الوطني: جاءت مواعيد العطلات الرسمية للعام الدراسي الجديد في العراق بعطلة العيد الوطني والذي يوافق 3من شهر أكتوبر.
- يوم النصر: كما جاء عطلة يوم النصر حيث توافق يوم 10 من شهر ديسمبر 2024.
- رأس السنة الميلادية: تأتي عطلة رأس السنة الميلادية في اليوم الأول من شهر يناير 2025.
- يوم نوروز: تأتي عطلة يوم نوروز التي توافق يوم 21 مارس 2025.
- عيد الفطر: يأتي بعد ذلك عطلة عيد الفطر المبارك والذي يبدأ من يوم 29 رمضان ويستمر حتى 2 شوال.
- عيد العمال: ثم يأتي عطلة بمناسبة عيد العمال والتي توافق يوم 1 من شهر مايو 2025.
- عيد الأضحى: تأتي عطلة عيد الأضحى المبارك والذي يبدأ من يوم 9 من شهر ذي الحجة ويستمر لمدة خمسة أيام.
- رأس السنة الهجرية: عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية والتي تكون يوم 1 محرم.
- يوم عاشوراء: تأتي عطلة يوم عاشوراء في يوم 10 من شهر محرم.
- العيد الجمهوري العراقي: تأتي عطلة العيد الجمهوري العراقي في يوم 15 من شهر يوليو 2025.
- ثورة تموز: تأتي عطلة ذكرى مناسبة ثورة تموز في يوم 14 يوليو 2025.
- المولد النبوي الشريف: تأتي عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف في يوم 12 من شهر ربيع الأول.