“استعلم هُنــا moed.gov.sy“ لينـــگ نتائج اختبار سبر المتفوقين في سوريا 2024

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج اختبار سبر المتفوقين في سوريا 2024 وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الجهات التعليمية المسؤولة، ويجب العلم أن امتحانات المتفوقين بدأت بالفعل في اليوم الثامن عشر من أغسطس وقام بالالتحاق بهذه الامتحانات 1352 طالب وهذا في محافظة حمص وتم توزيعهم على 11 مركز، بينما التحق 2215 طالب وهذا من حماة وتم توزيعهم على 16 مركز، واشترك 2366 طالب من محافظة اللاذقية وتم توزيعهم على 23 مركز وشارك من حلب 1940 طالب وتم توزيعهم على 14 مركز، ويجب العلم أنه يتم الاشتراك وفق عدة شروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج اختبار سبر المتفوقين في سوريا 2024

يمكن الان لجميع الطلاب في أنحاء سوريا الاستعلام عن نتائج اختبار سبر المتفوقين وذلك بمجرد اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى يتطلب من الطالب الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وهذا من خلال الرابط الرسمي. الخطوة الثانية قم بالنقر على خيار نتائج السبر وهذا من قائمة الخدمات. الخطوة الثالثة سوف يتطلب منك كتابة رقم الاكتتاب ومحافظة الطالب قم بكتابتهم في الحقول المخصصة. الخطوة الرابعة بمجرد الضغط على زر البحث سوف تحصل على النتيجة بنجاح.

شروط القبول في مدارس المتفوقين بسوريا

يجب العلم أنه يتم التقديم في مدارس المتفوقين في سوريا وفق عدة شروط وهي: