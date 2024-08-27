نزل تردد قناة ماجد المجانية للاطفال 2024المجانية لمتابعة حلقات فادي بائع الحليب اليوم

قناة ماجد من أقدم القنوات الكرتونية التي تقدم عدد كبير من برامج التعليم والترفيه بالإضافة إلى البرامج الكرتونية الشيقة التي يحبها الأطفال، ولذلك وفي حال إذا أردت أن يشاهد طفلك محتوى هام ومفيد فيجب عليك أن تقوم بتنزيل وتثبيت قناة ماجد المجانية على جهاز التلفاز الخاص بك، ويمكنك إتمام ذلك الأمر من خلال إدخال البيانات الصحيحة للقناة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

تردد قناة ماجد المجانية للاطفال 2024

يختلف تردد قناة ماجد المجانية وفقا للقمر الصناعي الذي ترغب في تنزيل القناة عليه ففي حال إذا كان القمر الصناعي نايل سات فيجب عليك أن تدخل البيانات التالية:

تردد القناة: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

جودة القناة: SD.

أما في حال إذا كان القمر الصناعي الخاص بك هو عرب سات فيجب أن تتأكد من إدخال البيانات التالية:

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: SD.

خطوات تثبيت قناة ماجد المجانية للأطفال

لن تحتاج إلى بذل جهد كبير لتثبيت قناة ماجد المجانية للأطفال على جهاز التلفاز وذلك لأن القناة لا تحتاج إلى خطوات تثبيت معقدة أو صعبة، ولذلك احرص على اتباع الخطوات المذكورة في الأسفل بشكل صحيح حتى تنجح في تثبيت القناة على تلفازك: