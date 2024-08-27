أسعار ومواصفات هاتف Vivo Y03t الأعلى في فئته ببطارية قوية وتكلفة اقتصادية

في الفترة الأخيرة تمكنت شركة فيفو من إبهار جميع مستخدمي الهواتف المحمولة بعد إعلانها عن هاتف اقتصادي بمواصفات جبارة وهو هاتف Vivo Y03t، ويعد هذا الهاتف من أكثر الهواتف التي يفضل الكثير شرائها نظرا للإمكانيات العديدة التي يمتلكها فهو يملك معالج قوي يمنح المستخدم أداء مثالي ومميز بالإضافة إلى بعض الإمكانيات الأخرى وذلك بمقابل مادي بسيط يتناسب مع الفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف Vivo Y03t

المعالج: يأتي الهاتف بمعالج (Unisoc T612) ثماني النواة بتردد 1.8 جيجا هيرتز ودقة تصنيعه 12 نانومتر والمعالج الرسومي (Mali G57) مما يجعل أداء الهاتف قوي في الألعاب.

التخزين: يملك الهاتف نسخ تخزين عديدة وهي 64 جيجابايت مع 4 جيجا رام و128 جيجابايت مع 4 جيجا رام.

الشاشة: يأتي الهاتف بشاشة من نوع (IPS LCD) ويصل حجمها إلى 6.56 بوصة 269 بيكسل لكل بوصة ودقتها إلى 720×1612 بيكسل بجودة HD+، مع سطوع يصل إلى 528 شمعة.

الكاميرا: يملك الهاتف كاميرا أمامية تصل دقتها إلى 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.F/2، أما الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة تصل دقة الأولى إلى 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.F/2 ودقة الثانية 0.08 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/3.0.

نظام التشغيل: يملك الهاتف نظام تشغيل (Android 14) مع واجهة Funtouch 14.

البطارية: يملك الهاتف بطارية من نوت ليثيوم أيون تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير.

مميزات هاتف Vivo Y03t

يمكننا التعرف على أهم المزايا المتوفرة في هاتف Vivo Y03t من خلال الآتي:

يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 15 واط.

سطوع شاشة الهاتف قوي فيصل إلى 528 شمعة.

أداء البطارية قوي وسعتها كبيرة.

يعد الهاتف مناسب للألعاب.

سعر هاتف Vivo Y03t

أعلنت شركة فيفو عن أن هاتف Vivo Y03t هو هاتف اقتصادي يتناسب مع جميع محبي الهواتف الذكية كما أشارت إلى أن أسعاره تختلف من نسخة لأخرى، وهو على النحو الاتي: