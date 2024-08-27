سدد المخالفات المرورية المتراكمة بتخفيض يصل لـ 50% عبر بوابة ابشر

في الفترة الماضية قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بتنبيه جميع السائقين في المملكة في بيان رسمي لها بضرورة الإسراع وتسديد المخالفات المرورية المتراكمة للاستفادة من التخفيض الذي يصل إلى 50 في المئة، وذلك بعد الكشف عن وجود تخفيض على جميع المخالفات المرورية بهدف تسهيل السداد على السائقين وتشجيعهم لسداد المخالفات المتراكمة عليهم في أقرب وقت.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية

لن يحتاج السائقين إلى التوجه إلى المرور حتى يتمكن من الاستعلام عن المخالفات المرورية المتراكمة عليه وذلك لأن الإدارة العامة للمرور كشفت عن إمكانية الاستعلام عن المخالفات بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الرسمية وذلك عبر اتباع الخطوات التالية فقط لا غير:

كخطوة أولى يجب أن يزور الفرد منصة أبشر الرسمية ثم يكتب المعلومات المطلوبة منه وهي رقم الإقامة أو رقم الهوية الشخصية.

وذلك حتى يظهر أمامه الرمز المرئي ويقوم بكتابته وفي تلك الخطوة يجب أن يفتح قائمة الخدمات ويضغط على خيار (المرور).

ثم يدخل المعلومات الخاصة بالاستعلام وهي رمز التحقق المرئي ورقم الهوية.

وبعد ذلك يجب أن ينتظر قليلا وستظهر أمامه قائمة بالمخالفات المرورية التي سجلها (موضحة بالوقت والتاريخ).

وبذلك سيتمكن من التعرف على قيمة رسوم المخالفات وموقع السداد.

تخفيض المخالفات المرورية لـ 50% عبر أبشر

كشفت الإدارة العامة للمرور عن قرار رسمي بتخفيض المخالفات المرورية على السائقين في المملكة بنسبة 50 في المئة ابتداء من يوم 18 أبريل وحتى يوم 18 أكتوبر وبذلك ستصل مدة التخفيض إلى 6 أشهر فقط لا غير، كما أشارت الإدارة إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو تخفيف الضغط على المواطنين وتشجيعهم على ذلك الأمر، بالإضافة إلى ما سبق فقد أشارت الإدارة أيضا إلى وجود بعض المخالفات الخطيرة التي تلزم السائق عند أدائها بدفع رسوم مالية عالية جدا وهي على النحو الاتي: