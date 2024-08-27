دليل الدعم .. هل سيتم تأجيل موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة 33 لشهر سبتمبر 2024

يتسأل الكثير من المواطنين عن حقيقة تأجيل موعد صرف الضمان الاجتماعي وذلك بسبب انتشار بعض الأقاويل على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، حيث استقبلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكثير من التساؤلات لمعرفة حقيقة تلك الشائعات، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد ونفي تلك الشائعات وأعلنت أن سيتم صرف الضمان الاجتماعي في موعده المعتاد إلا إذا خالف ذلك وجاء الميعاد في أيام العطلات.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة 33

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف الضمان الاجتماعي دفعة ثلاثة وثلاثون في موعدها المحدد من كل شهر وهو العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا كان اليوم موافق يوم عطلة يتم التأجيل لحين انتهاء العطلة، كما يتم صرف الدفعة للأشخاص المستحقين وفق الشروط التي أعلنتها الوزارة لضمان وصول الدعم للحاصلين على أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 2024

يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 2024 من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة كالآتي:

لابد من زيارة منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد ذلك قم بالدخول إلى قسم “الخدمات” ثم بعدها قم بالضغط على خيار “الحاسبة” من الخدمات، وبعد ذلك اضغط على زر “احسب”.

وبعد ذلك يمكنك الانتظار قليلا حتى يتم عرض جميع البيانات الخاصة باستحقاق الدعم على الصفحة أمامك.

شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي

للحصول على الضمان الاجتماعي يجب أن تتوافر عدة شروط قامت الحكومة بوضعها وهي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يلزم أن يكون المتقدم مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم من والدين سعوديين.

عدم قدرة المتقدم على العمل.

ألا يكون لدى المتقدم أي أملاك.

أن يبلغ الدخل الشهري الحد الأدنى.

أن تكون الأسرة بدون عائل.

إذا كان أحد الوالدين عاجزين عن العمل وهو المعيل الوحيد للأسرة فيتم صرف التضامن الاجتماعي له.

من لديه إعاقة يقوم بتقديم الأوراق الطبية التي نثبت ذلك ويتم صرف الضمان الاجتماعي.

شروط حصول المطلقة على الضمان الاجتماعي بالسعودية

هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها للمرأة المطلقة للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية: