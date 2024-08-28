الموارد البشرية توضح.. هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية؟ والمهن التي لا تعمل بنظام الكفيل

هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية؟ خلال الآونة الأخيرة انتشرت الكثير من التساؤلات حول حقيقة إلغاء نظام الكفيل، حيث يسعى العديد من الوافدين والمقيمين لفهم ما إذا كان هناك تغيير فعلي في هذا النظام وكيف قد يؤثر عليهم، وذلك ما دعى وزارة الموارد البشرية للرد على هذه الأخبار المنتشرة بشكل كبير حول حقيقة الإلغاء، وذلك ما سنوضحه لكم خلال السطور القادمة من هذا المقال.

هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية

هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية؟ حيث جاءت الأخبار المتداولة عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء نظام الكفيل عام 1446 مغلوطة، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية أنه لا يوجد أي إشعار أو قرار جديد حول هذا النظام، كما أن وزارة الموارد البشرية قد حذرت من الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي قد تثير القلق ولبس الحقائق لدى المتواجدين بالمملكة.

وصرحت الوزارة بأنه في حالة حدوث أي تغييرات جديدة على نظام الكفيل، ستقوم بإصدار بيان رسمي موثق يتضمن كافة التفاصيل، ومن الجدير بالذكر أن آخر المعلومات المتعلقة بنظام الكفيل تم نشرها في مارس 2021.

المهن التي لا خضع لنظام الكفيل

بعد التعرف على حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية، فهناك عدد من المهن التي لم تعد تخضع لنظام الكفيل، وتم تحديدها من قبل الحكومة السعودية منذ عام 2021، تشمل هذه المهن الآتي:-