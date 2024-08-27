“استعــــلم هُنــــا“.. منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق spa.gov.iq

في خطوة هامة لدعم المحتاجين في العراق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن قائمة المستفيدين الجديدة من برنامج الرعاية الاجتماعية في كافة محافظات البلاد وفقًا للإعلان، يمكن للمواطنين التحقق من قبولهم على منصة “مظلتي” الإلكترونية والحصول على الدعم المالي المخصص لهذه الوجبة، واليكم التفاصيل حول الشروط والإجراءات اللازمة للاستفادة من هذا البرنامج الهام، بالإضافة إلى معلومات عامة عن نطاق وأهداف برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق وسيكون ذلك مفيدًا للأفراد المؤهلين للحصول على هذا الدعم، فضلاً عن القراء المهتمين بالجهود الحكومية لدعم الفئات المحتاجة في المجتمع العراقي.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

أعلنت الحكومة العراقية عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن آلية جديدة للاستعلام عن المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية في البلاد وتتيح هذه الآلية للمواطنين التحقق بسهولة من قبولهم ضمن قوائم المشمولين بهذه المساعدات المالية الحيوية للتحقق من وضع الأفراد المتقدمين للاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية الحكومية المخصصة لهذا الغرض.

تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية الشخصية.

التوجه إلى قسم “برامج منصة مظلتي” واختيار خيار “برنامج المساعدة الاجتماعية”.

تحديد المنطقة الجغرافية التي يقيم بها الشخص المتقدم.

إدخال رقم الوجبة المعنية للاستعلام عنها.

تدوين جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

النقر على زر “بحث” للاطلاع على نتيجة البحث.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

بالإضافة إلى هذه الآلية السهلة للتحقق، وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط والضوابط لتحديد المستفيدين المؤهلين للحصول على هذا الدعم الاجتماعي: