“غير حياتك” فرصة لتحقيق الأحلام مع مسابقة الحلم Dream 2024 لجميع الدول العربية لربح 1000,000 دولار

برنامج “مسابقة الحلم Dream” هو واحد من أبرز وأشهر البرامج التلفزيونية في الوطن العربي منذ انطلاقه، استطاع هذا البرنامج أن يلفت أنظار الملايين من المشاهدين بما يقدمه من فرص حقيقية لتحقيق أحلام المشتركين، بفضل الجوائز المالية الضخمة التي يقدمها البرنامج، والتي قد تصل إلى مليون دولار أمريكي، أصبح “مسابقة الحلم” حديث الساعة في المنطقة العربية ولا شك أن هذا الاهتمام الكبير من قبل الجمهور قد جعل الكثيرين يرغبون في المشاركة في البرنامج والفوز بالجائزة الكبرى لذلك، من الطبيعي أن يكثر السؤال عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم والحصول على أرقام التسجيل

فرصة لتحقيق الأحلام مع مسابقة الحلم Dream 2024

تعد مسابقة “الحلم Dream” واحدة من أبرز البرامج التلفزيونية في الوطن العربي، حيث تُقدم للمتسابقين فرصة حقيقية لتحقيق أحلامهم من خلال الفوز بجوائز مالية ضخمة، قد تصل إلى مليون دولار أمريكي ونظرًا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها هذا البرنامج، فإن الكثيرين يرغبون في المشاركة فيه والمنافسة على الجائزة الكبرى إذا كنت من هؤلاء المتحمسين للمشاركة في مسابقة الحلم، فإليك الخطوات التي عليك اتباعها للاشتراك:

ابدأ بإرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص لبلدك وستقوم إدارة المسابقة بالرد عليك لتأكيد اشتراكك.

بعد تأكيد اشتراكك، سيُطلب منك الإجابة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالبرنامج. احرص على الإجابة بدقة لزيادة فرصك في المنافسة.

تابع البرنامج بانتظام لمعرفة من سيكون الفائز بالجائزة الكبرى. قد تكون أنت محظوظًا بالفوز بهذه الجائزة الضخمة

شروط الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream

بالإضافة إلى الخطوات السابقة، هناك بعض الشروط والأحكام يجب أن تستوفيها للمشاركة في مسابقة الحلم، وهي:

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج. أن تكون بالغًا من العمر 18 عامًا فأكثر. أن تكون من الجنسية العربية ومقيمًا في إحدى الدول العربية. ألا تكون قريبًا لأحد العاملين في برنامج المسابقة.

وللتسهيل على المشاركين، حددت إدارة البرنامج أرقامًا للاشتراك في المسابقة لعدد من الدول العربية، وهي: