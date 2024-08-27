“خطوة بخطوة” التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان 2024 والشروط المطلوبة

بدء نشاط تجاري في سلطنة عمان يتطلب الحصول على بطاقة ريادة الأعمال، وهي خطوة أساسية لأي شخص يرغب في تأسيس عمل تجاري داخل السلطنة، هذه البطاقة تمنح أصحاب المشاريع الحق في ممارسة أعمالهم بطريقة قانونية، وتعد جزءًا مهمًا من المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص والتصاريح التجارية اللازمة لذا، من المهم للمهتمين بريادة الأعمال في عمان أن يتعرفوا على شروط التسجيل والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى كيفية الوصول إلى منصة ريادة الأعمال في السلطنة.

شروط الحصول على بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان

لكي يتمكن أي شخص من الحصول على بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية، أهمها:

أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة داخل السلطنة.

أن تكون المؤسسة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ألا تكون المؤسسة تابعة لأي مؤسسة كبيرة أو فرع من فروعها.

ألا تكون المؤسسة قد حصلت على بطاقة ريادة الأعمال خلال السنتين السابقتين.

المستندات اللازمة للتسجيل في بطاقة ريادة الأعمال

عند الرغبة في التقدم للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان، يجب على المتقدم تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، والتي تشمل:

نسخة سارية من جواز سفر صاحب العمل. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بصاحب العمل. وجود حساب بنكي جاري مسجل باسم صاحب العمل. صورة شخصية حديثة ملونة. نسخة من شهادة البكالوريوس لصاحب العمل. في حال كان النشاط التجاري يتطلب ذلك، يجب تقديم نسخة من شهادة التدريب المهني. تقرير يثبت وجود حساب بنكي باسم المؤسس. وصف شامل لطبيعة النشاط التجاري، بما في ذلك الاسم. تقديم عنوان المقر الرئيسي للنشاط التجاري.

خطوات التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال

خطوات التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان عبر الإنترنت: