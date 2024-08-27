حقيقة ولا إشاعة! صرف مكرمة ملكية بمناسبة اليوم الوطني لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1446..الموارد البشرية توضح

لم يتبقى سوى القليل على الاحتفال باليوم الوطني السعودي حيث يحتفل كافة المواطنين في المملكة السعودية بذكرى اليوم الوطني السعودي، وبالتزامن من اقتراب موعد نزول رواتب الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر المقبل تداولت أنباء عن صرف مكرمة ملكية احتفالاً باليوم الوطني لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم حقيقة الأمر.

حقيقة صرف مكرمة ملكية بمناسبة اليوم الوطني

قالت وزارة الموارد البشرية السعودية أن المكرمة الملكية يتم صرفها في المملكة السعودية بأمر ملكي في شهر رمضان الكريم فقط، كما أشارت الوزارة أن تلك الأنباء المتداولة حول صرف مكرمة ملكية احتفالاً باليوم الوطني السعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي أخبار غير صحيحة ولا يتم صرف المكرمة الملكية مع رواتب الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر وأكدت الوزارة على أهمية عدم السماع لتلك الأنباء واى قرارات رسمية يتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية.

موعد اليوم الوطني السعودي 1446

تحتفل المملكة السعودية باليوم الوطني السعودي كل عام يوم 23 من شهر سبتمبر وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة سواء بالقطاع الخاص أو العام.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الإجتماعي 1446

أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: