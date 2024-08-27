“سجل دلوقتي” سجل mosa.ly منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024 ” وزارة الشؤون الاجتماعية ” راتب شهري

تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية منحة مالية للزوجة والأبناء لمساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، هذه المبادرة الحكومية تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المالية عليها، يمكن للأسر المستحقة التقديم على هذه المنحة من خلال الرابط الذي تعلن عنه وزارة الشؤون الاجتماعية حيث يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط والضوابط المحددة للاستفادة من هذه المبادرة، الجدير بالذكر أن هذه الخدمة الإلكترونية المقدمة من الحكومة الليبية تساعد في توفير الكثير من الوقت والجهد الذي كان يبذل بالطرق التقليدية، مما يسهل على المواطنين الحصول على الدعم الذي يحتاجونه بسهولة وكفاءة.

رابط منحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024

هنا هي الخطوات والمتطلبات للحصول على منحة الزوجة والأبناء في ليبيا لعام 2024:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية.

اختيار خيار “تسجيل” أو “الخدمات الإلكترونية”.

البحث عن خدمة “منحة الزوجة والأبناء”.

ملء نموذج التسجيل بجميع البيانات المطلوبة بدقة.

رفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

إرسال الطلب.

شروط التقديم في منحة الزوجة والابناء ليبيا 2024

تفرض وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية مجموعة من الشروط على المواطنين الراغبين في الحصول على منحة الزوجة والأبناء لعام 2024 وهذه الشروط تأتي في إطار ضمان وصول هذه المنحة إلى مستحقيها وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر الليبية وأبرز هذه الشروط هو

حمل الجنسية الليبية. الإقامة المستمرة في ليبيا. عمر الأبناء أكبر من 18 سنة. عدم امتلاك عقارات أو مباني أو أراضي. عدم الاستفادة من منح حكومية أخرى. التسجيل إلكترونيًا عبر موقع الوزارة. توفير جميع الأوراق الثبوتية بصيغة PDF. التسجيل في السجل المدني.

المستندات المطلوبه للحصول على منحه الزوجه والابناء ليبيا