خذلك 4000 دولار.. رابط منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا عبر cbl.gov.ly

قامت منظومة الأغراض الشخصية بالإعلان عن توفر رابط منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا، ويتم حجز العملة تبعا لبعض الشروط التي أوضحتها المنظومة للجميع، حيث قامت أيضا بتوضيح الخطوات المتبعة لحجز العملة الأجنبية بصورة صحيحة، والتي قد تصل قيمة الحجز إلى 4000 دولار، لذا على الجميع قبل بدء الحجز معرفة الشروط اللازمة، والخطوات المتبعة والتي سنوضحها بصورة تفصيلية خلال السطور القادمة.

خطوات حجز العملة الأجنبية للأفراد

عليك بالحصول أولا على رابط منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد في ليبيا، حتى تبدأ في الحجز بشكل صحيح، وتتم عملية الحجز تبعا للقوانين المصرفية المتبعة في ليبيا، لذا لبدء الحجز يرجى تنفيذ الآتي:

انتقل أولا إلىمصرف ليبيا المركزي.

بعد ذلك ابدأ في تسجيل الدخول من خلال تدوين الرقم الوطني ورقم الجوال الخاص بك.

ثم انقر بعد ذلك على قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بتحديد زر حجز العملات الأجنبية.

ابدأ في إدخال البيانات اللازمة بصورة صحيحة.

ثم قم بتحديد العدد المناسب من العملات التي ترغب في حجزها.

ثم انقر بعد ذلك على أيقونة إرسال الطلب.

شروط حجز العملات الأجنبية في ليبيا

قبل أن يبدأ الجميع في حجز العملات الأجنبية داخل مصرف ليبيا المركزي، يلزم قراءة الشروط والاطلاع عليها جيدا، لذا تأتي تلك الشروط عبارة عن الآتي: