“سدد غرامتك فورا” رابط تسديد غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق 2024 عبر ur.gov.iq

تقدم الحكومة العراقية خدمة إلكترونية متميزة من خلال منصة “أور” لتسديد غرامات المرور، وذلك لتسهيل الإجراءات على السائقين وتجنبهم أي غرامات إضافية في حال عدم السداد في الموعد المحدد، ويمكن للسائقين الاستعلام عن غرامات المرور المستحقة عليهم من خلال نفس المنصة الإلكترونية، والتي توفر الخدمة بشكل سريع وميسر. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات للمواطنين واليكم كيفية الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية لتسديد غرامات المرور في العراق، بما في ذلك طرق الاستعلام عن الغرامات والخطوات اللازمة للسداد وكما سنوضح أهمية هذه المبادرة ودورها في تعزيز انضباط حركة المرور وتجنب المشاكل المالية التي قد تواجه السائقين

خطوات سهلة لتسديد غرامات المرور عبر المنصة الإلكترونية في العراق

بالنسبة لكل سائق مركبة في العراق، هناك الآن طريقة سريعة وسهلة لتسديد غرامات المرور المستحقة عليهم وذلك من خلال الاستفادة من الخدمة الإلكترونية المتوفرة عبر منصة “أور” الحكومية للقيام بتسديد غرامات المرور عبر هذه المنصة، فإن الخطوات تكون كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “أور” الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

البحث عن خاصية “الاستعلام عن غرامات المرور”.

سيتم عرض كافة الغرامات المسجلة باسم صاحب الحساب.

اختيار الغرامات المراد تسديدها والانتقال إلى خيار التسديد الإلكتروني.

اتباع خطوات السداد المتاحة عبر المنصة والتأكد من إتمام عملية الدفع.

الحصول على إيصال إلكتروني يؤكد تسديد الغرامات المطلوبة.

قيمة الغرامات المرورية في العراق 2024

مديرية المرور العامة في العراق قد قامت بتوضيح طريقة تسديد الغرامات المرورية عبر موقع إلكتروني مخصص لذلك وتختلف قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية بحسب نوع المخالفة وفيما يلي تفاصيل بعض الغرامات المرورية الأكثر شيوعاً في العراق في عام 2024:

قيادة السيارة تحت تأثير الكحول: 10,000 دينار عراقي. مخالفة إشارات المرور: 5,000 دينار عراقي. عدم ارتداء حزام الأمان: 2,000 دينار عراقي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع أخرى من المخالفات المرورية الشائعة في العراق في عام 2024 والتي يتم فرض غرامات عليها، مثل: