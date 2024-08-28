“سجلي حالاً” بضغطة واحدة خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024

بتوفير سبل الدعم والرعاية للمواطنين، فإن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بالمرأة. باعتبارها نصف المجتمع، تحرص الحكومة الجزائرية على توفير المزيد من سبل الدعم والمساندة للمرأة، وأعلنت الحكومة عن منحة خاصة للمرأة الماكثة بالبيت في عام 2024 وهذه المنحة موجهة لفئات معينة من السيدات تنطبق عليهم شروط ومعايير محددة، والتي من خلالها سيتم توفير الدعم المالي المباشر لهذه الفئة للاستفادة من هذه المنحة، تم إطلاق رابط رسمي على موقع الحكومة الجزائرية، يتيح للسيدات المؤهلات التسجيل والحصول على هذا الدعم المقدم من الدولة وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة للحكومة الجزائرية لتمكين المرأة والنهوض بدورها في المجتمع.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر 2024

في إطار جهود الحكومة الجزائرية لدعم المرأة وتمكينها اجتماعيًا، تم الإعلان عن منحة خاصة للنساء الماكثات بالبيت في عام 2024 وهذه المنحة المالية تستهدف فئات محددة من السيدات الجزائريات، والتي يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط للاستفادة منها

أولاً، تستهدف هذه المنحة السيدات الجزائريات في الفئة العمرية من 19 وحتى 40 عامًا، مع ضرورة إقامتهن بصفة مستمرة داخل الجزائر.

ثانيًا، يجب أن تكون السيدة المتقدمة للحصول على المنحة غير حاصلة على أي دخل شهري ثابت أو وظيفة مستمرة وكما يجب أن لا يكون زوجها حاصلاً على دخل شهري ثابت.

ثالثًا، لا يجوز للسيدة أن تكون قد حصلت على هذه المنحة من قبل أما في حالة الطلاق أو الترمل، فيمكن للمرأة التقدم للحصول على المنحة بشرط تقديم أوراق إثبات الطلاق أو الوفاة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 الجزائر

بشأن منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر لعام 2024. إليك الخطوات للتسجيل في هذه المنحة: