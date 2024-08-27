لاست تحديث ظهور بينكمان”.. الكود الكلاسيكي على ذراع لاعب إن بي إي GTA SAN Andreas ⭐⭐⭐⭐ فورتنايت تضيف جاتا سان اندرياس

جراند ثفت اوتو انتشرت بشكل كبير جداً في خلال الأعوام السابقة حيث استطاعت تلك اللعبة أن تقوم بإستهداف الكثير من الشباب والبنات في مختلف الوطن العربي، حيث أن اللعبة جي تي اي أثبتت أنها الأفضل في عالم الالعاب الفردية على الإطلاق يا لها من إثارة، وفي خلال الأونة الأخيرة ظهر الكثير من محبي تلك اللعبة، وأيضاً جاتا سان اندرياس الرائعة التي يكون عليها إقبالات غير عادية من قبل محبي الجيمر في كل مكان في الوطن العربي، لنرى معاً أبرز ما هو جديد حول جاتا سان أندرياس وهل تأتي شخصية breaking bad يا لها من إثارة.

الشخصية المنتظرة breakind bad على أعتاب سان اندرياس

انتشرت العديد من الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بأن الشخصية جيسي بينكمان المتواجدة في مسلسل بريكينج باد سوف تظهر في جاتا سان اندرياس، ولكن هذه ليست بالحقيقية فالذي سيحدث سيكون أن تظهر شخصية جاتا سان اندرياس شانون وشخصية جيسي بينكمان بالفعل ولكن تنضم إلى لعبة فورت نايت تلك هي المفاجأة التي تقدمها لعبة فورتنايت لمستخدميها وعلى الصعيد الأخر في سان اندرياس هناك العديد من التطورات الرائعة التي نراها معاً.

رمز غش كلاسيكي في لعبة جاتا سان اندرياس

يقوم اللاعب شانون جي ار في لعبة جاتا سان اندرياس برسم وشم وعلى ذراعة محتفظاً فيه برمز الغش الكلاسيكي للعبة جي تي اي اندرياس، وجاءت تلك التقارير على موقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت الصورة بظهور وش على ذراع شانون في مباراة ان بي اي في الدورات الصيفية، وجاءت التساؤلات من قبل اللاعبين هل هذا رمز الغش الكلاسيكي ليجيب ويقوم نعم هو كذلك في بلاي ستيشن 2.