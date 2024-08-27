استقبل الان بأعلى جودة..تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تبرز قناة طيور الجنة بيبي كنجمة لامعة في سماء محتوى الأطفال وهذه القناة الفضائية، التي تم إنشاؤها منذ سنوات عديدة، قد حازت على شعبية كبيرة بين الأطفال والأسر من جميع أنحاء العالم ويرجع ذلك إلى محتواها المتميز والمتنوع الذي يقدم تجربة تعليمية وترفيهية فريدة لصغار المشاهدين وقناة طيور الجنة بيبي تعد واحدة من أبرز القنوات التي تركز على الأطفال، حيث أنها توفر محتوى هادف يساعد الصغار على تعلم الكثير من الأشياء بطريقة سهلة وبسيطة. في هذا المقال، سنستكشف التفاصيل المهمة حول هذه القناة المحبوبة، بما في ذلك تردد البث وأبرز ما تقدمه من محتوى.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

استقطبت قناة طيور الجنة بيبي اهتمام الكثير من الآباء والأمهات الذين يبحثون عن محتوى ترفيهي وتعليمي آمن لأطفالهم الصغار وهذه القناة الفضائية، التي تم إطلاقها منذ سنوات، حققت شعبية واسعة بين الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم بالنسبة لمتابعي هذه القناة، إليكم التردد الخاص بها:

على قمر النايل سات:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: أفقي

على قمر العرب سات:

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: عمودي

استقبال قناة طيور الجنة بيبي خطوات بسيطة لعالم من المتعة والتعلم

إن امتلاك جهاز الاستقبال المناسب والقيام ببعض الخطوات البسيطة هو كل ما تحتاجه لاستقبال قناة طيور الجنة بيبي على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات ونستعرض هذه الخطوات بالتفصيل: