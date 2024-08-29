موعد الدخول المدرسي بالجزائر والجدول الخاص للإجازات هذا العام

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور موعد بداية العام الدراسي الجديد لعام 2025 حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن التقويم الدراسي الجديد التي يحتوي على كافة مستويات التعليم، وذلك بداية من التعليم الابتدائي حتى التعليم الثانوي وتم الكشف عن جميع الجداول الزمنية الخاصة للطلاب والطالبات واستعدادات العام الدراسي القادم، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع التفاصيل الخاصة في مقالنا الجاري بكل دقة.
الموعد الخاص بالدخول المدرسي 2025 في الجزائر
نظراً لزيادة التساؤلات من قبل العديد من الأشخاص حول الموعد الخاص لبدء العام الدراسي الجديد، فقد أصدرت وزارة التربية الوطنية أحد البيانات المختصة بتحديد الجدول الزمني، وذلك لعودة التعليم والمعلمين والإداريين والطلاب في اليوم التاسع من شهر سبتمبر القادم إلى جميع المدارس ويتم عودة الطلاب في كافة المستويات التعليمية إلى المدارس في اليوم الحادي والعشرين من نفس الشهر، حيث قامت الجهات المسؤولة في الوزارة بوضع الجدول الزمني الخاص التي يوضح العام الدراسي الجديد، ليتم الاستعداد من قبل الطلاب والطالبات وشراء جميع اللوازم المدرسية المهمة.
ما هي العطلات الرسمية في الجزائر لعام 2025
نظراً للبحث المستمر من قبل العديد ومن الأشخاص بشأن معرفة العطلات الرسمية لعام 2025 فإنها تتمثل فيما يلي:
- العطلة الأولى في اليوم الأول من شهر يناير لعام 2025 وهو إجازة العام الجديد.
- إجازة رأس السنة الأمازيغية في اليوم من شهر يناير.
- اجازة عيد الفطر المبارك في اليوم الثامن من أبريل وتستمر الإجازة لمدة ثلاثة أيام.
- الاحتفال باليوم الأول من شهر مايو بمناسبة عيد العمال.
- إجازة عيد الأضحى المبارك في اليوم السادس عشر من شهر يونيو لعام 2025 وتستمر لمدة أربعة أيام.
- الإجازة الخاصة في اليوم الخامس من شهر يوليو لعام 2025 بمناسبة عيد الاستقلال.
- إجازة بداية السنة الهجرية في اليوم السادس من شهر يوليو لعام 2025 .
- الاحتفال بيوم عاشوراء في اليوم السابع عشر من نفس الشهر 2025 .
- اجازة المولد النبوي الشريف في اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر 2025.
- اجازة عيد الثورة في اليوم الأول من شهر نوفمبر 2025.