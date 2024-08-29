موعد الدخول المدرسي بالجزائر والجدول الخاص للإجازات هذا العام

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور موعد بداية العام الدراسي الجديد لعام 2025 حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن التقويم الدراسي الجديد التي يحتوي على كافة مستويات التعليم، وذلك بداية من التعليم الابتدائي حتى التعليم الثانوي وتم الكشف عن جميع الجداول الزمنية الخاصة للطلاب والطالبات واستعدادات العام الدراسي القادم، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع التفاصيل الخاصة في مقالنا الجاري بكل دقة.

الموعد الخاص بالدخول المدرسي 2025 في الجزائر

نظراً لزيادة التساؤلات من قبل العديد من الأشخاص حول الموعد الخاص لبدء العام الدراسي الجديد، فقد أصدرت وزارة التربية الوطنية أحد البيانات المختصة بتحديد الجدول الزمني، وذلك لعودة التعليم والمعلمين والإداريين والطلاب في اليوم التاسع من شهر سبتمبر القادم إلى جميع المدارس ويتم عودة الطلاب في كافة المستويات التعليمية إلى المدارس في اليوم الحادي والعشرين من نفس الشهر، حيث قامت الجهات المسؤولة في الوزارة بوضع الجدول الزمني الخاص التي يوضح العام الدراسي الجديد، ليتم الاستعداد من قبل الطلاب والطالبات وشراء جميع اللوازم المدرسية المهمة.

ما هي العطلات الرسمية في الجزائر لعام 2025

نظراً للبحث المستمر من قبل العديد ومن الأشخاص بشأن معرفة العطلات الرسمية لعام 2025 فإنها تتمثل فيما يلي: