رابط التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024

amal khater تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
رابط التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024

يبحث العديد من الأشخاص في ظل الفترات الزمنية الحالية عن وسائل العمل التي تتناسب بالنسبة لهم، حيث وفرت الجهات المختصة منحة العمالة الغير منتظمة، والتي تعتبر من إحدى أهم المنح التي تم الحرص على إصدارها من قبل الحكومة المصرية في عام 2020 لذلك يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة الرابط الخاص بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وسوف نحرص على توضيح الخطوات الخاصة وتحديد المستحقين لذلك في مقالنا بالتفصيل والدقة.

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة

نظراً للبحث المتزايد من قبل العديد من المواطنين في مصر عن كيفية التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة فإنه يمكن للجميع سهولة الاستفادة من المنحة باتخاذ الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

  •  الولوج إلى موقع وزارة القوى العاملة في مصر من هنا.
  •  الضغط على خانة تسجيل الدخول في حالة امتلاك حساب مفعل، وفي حاله عدم امتلاك حساب مفعل، يتم الضغط على خانة إنشاء حساب جديد.
  •  تحديد الجنس من حيث ذكر أم أنثى.
  •  تدوين العنوان الخاص بالإقامة والمكتوب في البطاقة الشخصية.
  •  كتابة جميع البيانات الخاصة بحالتك الاجتماعية.
  •  كتابة المهنة الخاصة وتحديد قيمة الدخل الشهري.
  •  إرفاق صورة البطاقة القومية من الوجه والظهر.
  •  كتابة الاسم الخاص للمتقدم وتاريخ الميلاد.
  •  اختيار الحالة الخاصة للتأمين.
  •  يلزم أن يتم تحديد موقف التجنيد والرقم الخاص للهاتف.
  • التأكيد من صحة تدوين جميع البيانات بشكل سليم.
  •  الضغط على كلمة إرسال.

الأماكن الخاصة بصرف منحة العمالة غير منتظمة

هناك بعض الأماكن يتم من خلالها صرف منحة العمالة غير منتظمة بعد إصدارها، وتتمثل فيما يلي:

  •  إمكانية صرف المنحة من مكاتب البريد.
  •  أحد أفرع البنك الزراعي المصري.
  •  ماكينات الصراف الآلي التابعة للعديد من المحافظات.
معلومات الكاتب
amal khater

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