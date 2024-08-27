“استعد لأداء المناسك” طريقة الاستعلام التسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق وشروط التسجيل عبر الهيئة العليا للحج و العمرة

الحج هو ركن أساسي من أركان الإسلام، وهو فريضة مقدسة يسعى جميع المسلمين إلى أدائها في العراق، تقوم الهيئة العامة للحج والعمرة بتنظيم عملية الحج وتيسير أداء هذه الفريضة للمواطنين بداية من عام 2025، ستكون هناك قرعة جديدة للحج في العراق، والتي سيتم من خلالها اختيار المواطنين المرشحين لأداء فريضة الحج وهذه القرعة تثير اهتمام الكثيرين، فالجميع يتطلع إلى معرفة أسماء المقبولين فيها في هذا المقال، سنوضح لكم تفاصيل عملية القرعة والخطوات التي يجب اتباعها للاطلاع على نتائجها.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

إن أداء فريضة الحج هي رغبة كل مسلم، ولتنظيم عملية الحج في العراق، تضع الهيئة العامة للحج والعمرة مجموعة من الشروط والمعايير للتسجيل في قرعة الحج هذه الشروط تهدف إلى ضمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص بين المواطنين الراغبين في أداء هذه الفريضة فيما يلي أهم الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها للمشاركة في قرعة الحج 2025 في العراق:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم على الأراضي العراقية.

ينبغي أن يكون عمر المتقدم 18 سنة أو أكثر.

سيتم إعطاء الأولوية للمتقدمين الذين قاموا بالتسجيل في القرعة في وقت مبكر.

يسمح للمتقدم بتقديم طلب واحد فقط، وتقديم أكثر من طلب سيؤدي إلى رفض القبول.

يشترط أن يتمتع المتقدم بصحة نفسية وجسدية جيدة.

طريقة الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 في العراق

بعد اكتمال عملية التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق، يحق للمواطنين الذين تقدموا للقرعة التحقق من قبولهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة في العراق.

البحث عن خيار “الخدمات الإلكترونية” في القائمة الرئيسية للموقع.

اختيار خيار “نتائج قرعة الحج” من القائمة المتاحة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الطلب المقدم.

بعد إدخال البيانات، سيتم عرض نتيجة قبول المتقدم أو رفضه في القرعة.

في حال كان المتقدم من بين المقبولين في قرعة الحج 2025، عليه التوجه إلى مكتب الهيئة العليا للحج والعمرة خلال 20 يوماً من إعلان النتائج لاستكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2025 في العراق: