موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وكيفية الاستعلام عن موعد صرف الرواتب

أعلنت الجهة المسؤولة في وزارة المالية بالعراق في ظل الفترات الزمنية الأخيرة عن الموعد التي يتم من خلاله صرف الرواتب بالنسبة للمتقاعدين في العراق بعد زيادة التساؤلات من قبل العديد من الأشخاص عن موعد الرواتب الخاصة بالنسبة للمتقاعدين ،حيث تحرص الجهات الحكومية في العراق على عدم تأخير الموعد الخاص بصرف الرواتب لجميع الفئات الذين أفنوا عمرهم في تأدية الخدمة الخاصة للوطن بشكل جيد، ويعد هذا المعاش كونه مبلغا خاصاً يتم تقديمه للمتقاعدين ويمكن للجميع سهولة التعرف على الموعد الخاص، وطريقة الاستعلام من خلال الرابط الخاص والمقدم من الوزارة، وسوف نقوم بتوضيح جميع تلك الأمور في مقالنا بالتفصيل والدقة.

الموعد الخاص بصرف رواتب المتقاعدين في العراق

نفت الجهات المسؤولة في وزارة المالية بأن الموعد الخاص بصرف رواتب المتقاعدين سوف يتم تغييره حيث يتم صرف الرواتب في الموعد الخاص، وذلك في بداية كل شهر ميلادي، حيث يعد كونه موعداً ثابتاً ، ويمكن للجميع سهولة الاستعلام عن الراتب الخاص باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية من هنا .

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على خانة رواتب المتقاعدين.

تدوين جميع البيانات المختصة بالنسبة للمستفيد.

الضغط على خانة الاستعلام عن الرواتب.

سوف يتم ظهور جميع المعلومات الخاصة بالراتب في الحال.

الشروط المختصة للحصول على راتب التقاعد

قامت وزارة المالية بتحديد بعض من المعايير والشروط التي يلزم اتباعها للحصول على الراتب الخاص بالتقاعد في العراق، وتتمثل فيما يلي: