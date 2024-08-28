“المفضلة في السوق السعودي” سعر ومواصفات سيارة نيسان باترول 2025 بإضافات تكنولوجية متطورة وسعر تنافسي

تبرز نيسان باترول 2025 باعتبارها واحدة من أبرز النماذج المرتقبة في السنوات القادمة. هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين الأناقة والقوة، مما جعلها محط أنظار الكثيرين الذين يبحثون عن تجربة قيادة فريدة من نوعها ويحظى موديل نيسان باترول 2025 باهتمام كبير، وذلك لما تتمتع به من مواصفات متميزة على كافة المستويات بدءًا من التصميم الجذاب الذي يجمع بين الحداثة والأصالة، مرورًا بالمحرك القوي والمتطور، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة التي تعزز من تجربة القيادة وهذه الحزمة المتكاملة من الميزات جعلت من نيسان باترول 2025 سيارة مثيرة للإعجاب ومرغوبة بشدة في الأسواق وفي هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل مختلف جوانب هذه السيارة الرائدة، بدءًا من التصميم الخارجي والداخلي، مرورًا بالمواصفات الفنية والتقنيات المتطورة

مواصفات سيارة نيسان باترول 2025

المواصفة الوصف شاشة العدادات شاشة مقاس 10 بوصة مقصورة داخلية مصنوعة من الخشب ومكسوة بجلد فاخر نظام الصوت 13 مكبر صوت تصميم الخارجي فتحة سقف، مصابيح أمامية أنيقة، شبكة أمامية باللون الأسود عجلات مقاس من 12 إلى 18 بوصة اتصال لاسلكي شبكة واي فاي داخلية شاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة، إضافة إلى شاشة في الصف الثاني شحن لاسلكي شاحن لاسلكي للهواتف تكييف هوائي نظام تكييف هوائي داخلي

يتضح من المواصفات الواردة أن سيارة نيسان باترول 2025 تتمتع بمواصفات تقنية وتصميمية عالية الجودة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للسائقين المهتمين بالسيارات الرياضية الفاخرة عالية الأداء.

سعر سيارة نيسان باترول 2025

على الرغم من أن نيسان لم تعلن بعد بشكل رسمي عن سعر سيارة باترول الجديدة لعام 2025، إلا أن هناك توقعات بأن سعر هذه النسخة قد يصل إلى حوالي 100,000 دولار أمريكي.