اقــوي مهمات جاتا 5 GTA MISSION ⭐⭐⭐ + أبرز تحديث تم علي الـ PC والبلايستيشن

يبحث الكثير من الشباب والاطفال ايضا عن مهمات جاتا 5، حيث تتميز هذه اللعبة بوجود تحديثات دائمة يجعلها احد اهم العاب القتال وقد نشأ عن ذلك اهتمام عدد كبير بهذه اللعبة في جميع أنحاء العالم وقد تميزت اللعبة بوجود متطلبات يجب تنفيذها مليئة بالتشويق والتحدي مما يضيف على اللعبة جو من الإثارة والتشويق مما يجعل اللاعب مستمر في اللعب دون حدوث توقف.

آخر مهمات جاتا 5 الاصدار الاخير

تدور أحداث اللعبة في لودندورف ونورث ينكتون حيث ان بداية اللعبة هامة لأنها تضع اللاعبين في الاحداث الشيقه واليكم تفاصيل المهمات:

يقوم لمار وهو صاحب معرض السيارات وصديقه فرانكلين باستعادة سيارتين من خلال سرقتهما ويعتبر فرانكلين واحد من الشخصيات المهمة في اللعبه صاحب الاصول الزنجيه ويقوم بتنفيذ المهمات مع صديق لامار.

يقوم سيمون بمكافأة فرانكلين بجائزة أفضل موظف لهذا الشهر ويدفع ذلك لامار الى تقديم استقالته بعد سرقة الدراجة النارية التي قام بالاحتفاظ بها بعد سرقتها.

يقول سيمون لفرانكلين أن يقوم بسرقة السيارة الخاصة بابن مايكل.

يكون مايكل متواجدا في المقعد الخلفي للسيارة مما يؤدي إلى إضفاء جو من التحدي ويؤدي ذلك الى وجود مواجهة كبيرة بين كلا من سيمون ومايكل ويضيف ذلك على اللاعبين التحمس لاستكمال المغامرات.

تثبيت تحديث جاتا 5 الجديد

يمكن تثبيت تحديث لعبة جاتا 5 الجديد من خلال اتباع عدد من الخطوات المتمثلة في الآتي: