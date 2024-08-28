حلقـــات الموسم الجــديد.. الحلقة الأولى من مسلسل صلاح الدين الأيوبي في هــذا الموعــد!! موسم 2 (Selahaddin Eyyubi)

من المسلسلات التي خطفت الانظار مسلسل صلاح الدين الأيوبي الذي استطاع أن يحقق شعبية كبيرة بين الجمهور الإسلامي وخاصة أن موعد عرضه تزامن مع الأحداث الدموية في غزة بفلسطين مما جعل الكثير من المشاهدين يلتفون حول شاشات القنوات لمشاهدة أحداث مسلسل القائد البطل المغوار صلاح الدين الأيوبي الذي استطاع البطش بالصليبيين وتحرير بيت المقدس من قبضتهم بعد سنوات طويلة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

الاطلاع على موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي أصبح مطلب جمهوري كبير، وذلك بعد التعلق الشديد الذي حدث للمشاهدين بعد عرض أحداث الجزء الأول، حيث تتوق نفوس المشاهدين إلى معرفة ومشاهدة الوقائع التي أدت في النهاية إلى تحرير بيت المقدس من قبضة الصليبيين.

يعد المسلسل من الأعمال الدرامية التركية التي نالت شهرة كبيرة وخاصة أن موعد عرضه تزامن مع أحداث العنف في قطاع غزة والتي أدمت قلوب العرب والمسلمين جميعا، حيث احيا المسلسل في نفوس الكثير الرغبة في خروج قائد مغوار مثل صلاح الدين ليحرر بيت المقدس والمسجد الأقصى من قبضة الأعداء.

يجب العلم أن المسلسل كان يتم عرضه على قناة Atv التركية في مساء يوم الاثنين، ثم يتم إعادة الحلقة مدبلجة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي وهو الثلاثاء، ومن المتوقع عرض الحلقات الجديدة من المسلسل خلال شهر سبتمبر المقبل أو مع بداية شهر أكتوبر.

القنوات الناقلة للمسلسل

يحاول عدد كبير من القنوات نقل حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي وذلك لما للمسلسل من شعبية كبيرة بين الجمهور، ومن أبرز هذه القنوات قناة الفجر الجزائرية والتي تتمثل معلوماتها في التالي: