تقديــم تحديث واتساب الجديـــد بميزات جبــــارة.. اتسابق دلوقـــت وخليك اول واحد تكون علي هاتفك

حتى يستفيد المستخدم من الاضافات والاستفسارات التي تضيفها شركة واتساب من تحديث واتساب الذي يتم اضافته كل فترة إلى التطبيق، حيث أن هذه الإضافات تزيد من تحسينات الهاتف وتعمل على تسهيل عملية المراسلة والدردشات أمام الجمهور، فإن أي مستخدم الواتس اب العادي أو واتساب الأعمال يمكنه الاستفادة من كم الإضافات المميزة في التطبيق، وإليكم أبرز التحسينات التي تم إضافتها إلى التطبيق من خلال التقرير التالي.

تحديث واتساب

حرصت شركة ميتا على تحديث واتساب وإضافة الكثير من المميزات والاضافات الجديدة إلى التطبيق والتي تحسن من تجربة المستخدم، كما أنها تعمل على مواكبة التطور الحديث، وإليكم أهم التحديثات التي تم إدخالها على التطبيق في الفترة الأخيرة، فيما يلي:

شريط التنقل السفلي

تعد من أبرز التحسينات التي تم إضافتها إلى واتساب هو جعل شريط التنقل في الأسفل وبالتالي فإن واجهة واتساب أصبحت أكثر سهولة واستخدامها من ذي قبل.

بلاشك أن جعل شريط التنقل في الأسفل يجعل المستخدم يعثر بشكل أسهل على كل ما يريد.

حيث تم إضافة هذه الإضافة إلى كل من مستخدمي نظام الأندرويد ونظام ios وبلا شك فإن هذه الميزة تجعل أمر الدردشات يمر بشكل سلسل ومبسط، كما أنه يجعل المستخدم يرسل ما يريد يشكل أسرع.

تحديثات واتساب لنظام ios

كما تم إضافة ميزة الشريط السفلي في تحديث واتساب فقد تم إضافة ميزات أخرى في نظام ios والتي يعد من أبرزها ما يلي: