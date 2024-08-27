تقديــم تحديث واتساب الجديـــد بميزات جبــــارة.. اتسابق دلوقـــت وخليك اول واحد تكون علي هاتفك

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تقديــم تحديث واتساب الجديـــد بميزات جبــــارة.. اتسابق دلوقـــت وخليك اول واحد تكون علي هاتفك
تقديــم تحديث واتساب الجديـــد بميزات جبــــارة.. اتسابق دلوقـــت وخليك اول واحد تكون علي هاتفك

حتى يستفيد المستخدم من الاضافات والاستفسارات التي تضيفها شركة واتساب من تحديث واتساب الذي يتم اضافته كل فترة إلى التطبيق، حيث أن هذه الإضافات تزيد من تحسينات الهاتف وتعمل على تسهيل عملية المراسلة والدردشات أمام الجمهور، فإن أي مستخدم الواتس اب العادي أو واتساب الأعمال يمكنه الاستفادة من كم الإضافات المميزة في التطبيق، وإليكم أبرز التحسينات التي تم إضافتها إلى التطبيق من خلال التقرير التالي.

تحديث واتساب

حرصت شركة ميتا على تحديث واتساب وإضافة الكثير من المميزات والاضافات الجديدة إلى التطبيق والتي تحسن من تجربة المستخدم، كما أنها تعمل على مواكبة التطور الحديث، وإليكم أهم التحديثات التي تم إدخالها على التطبيق في الفترة الأخيرة، فيما يلي:

شريط التنقل السفلي

  • تعد من أبرز التحسينات التي تم إضافتها إلى واتساب هو جعل شريط التنقل في الأسفل وبالتالي فإن واجهة واتساب أصبحت أكثر سهولة واستخدامها من ذي قبل.
  • بلاشك أن جعل شريط التنقل في الأسفل يجعل المستخدم يعثر بشكل أسهل على كل ما يريد.
  • حيث تم إضافة هذه الإضافة إلى كل من مستخدمي نظام الأندرويد ونظام ios وبلا شك فإن هذه الميزة تجعل أمر الدردشات يمر بشكل سلسل ومبسط، كما أنه يجعل المستخدم يرسل ما يريد يشكل أسرع.

تحديثات واتساب لنظام ios

كما تم إضافة ميزة الشريط السفلي في تحديث واتساب فقد تم إضافة ميزات أخرى في نظام ios والتي يعد من أبرزها ما يلي:

  • جعل واتساب إرسال الصور والفيديوهات لمستخدمي واتساب أسهل بكثير من ذي قبل.
  • حيث تم العمل على ظهور خيارات الإرسال بشكل اوضح عند إرسال المرفقات والوسائط وعمل استطلاعات للرأي.
  • بالإضافة إلى تحديث خلفية الدردشة التي جعلت المحادثات أكثر راحة للعين وطمأنينة من ذي قبل.
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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