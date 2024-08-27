صــاروخ ريلمي الجديد!! سعر ومواصفات هاتف ريلمي 12 4G realme.. كينج الفئة المتوسطة لو محتار تشتري إيه

أخيرا وبعد طول انتظار تم الإعلان عن هاتف ريلمي12 4G realme حيث يعد هو آخر هاتف في فئة ريملي 12 الجديد، يأتي الهاتف مزود بالكثير من الإمكانيات والاضافات أهمها الشاشة الكبيرة بحجم 6.67 بوصة وهي تدعم معدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى معالج سناب دراجون 685، ولا ننسى في ذلك الكاميرا بدقة 50 ميجا بيكسل، والبطارية ذات السعة الكبيرة مع الشاحن السريع، وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

هاتف ريلمي 12 4G realme

هاتف ريلمي 12 4G realme يحتوي على الكثير من المواصفات الكبيرة التي تميزه عن غيره من فئة هواتف ريملي 12 وأن كان يتشابه مع بعضها في بعض المواصفات وإليك أبرز مواصفات الهاتف في التالي:

بالنسبة الى الشاشة الخاصة بالهاتف نوعها AMOLED بحجم 6.67 بوصة والدقة 1080X2400 بيكسل بكثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة.

أما وزن الهاتف 187 جرام وابعاد الجهاز: 163 للطول – 75.5 للعرض – 7.9 للسُمك (ملم.

وبالنسبة إلى نظام التشغيل اندرويد 14 الأحدث بهذه الفئة بينما واجهة المستخدم Realme UI 5.0.

أما المعالج هو سناب دراجون 685، ثماني النواة بتردد 2.8 جيجاهرتز وهو نفس الموجود في ريملي 12.

وبالنسبة الى خامات تصنيع الظهر والإطار الجانبي من البلاستيك بينما الواجهة زجاج.

أما الوان الهاتف فهي الأخضر – الفضي.

سعر الهاتف

أما عن هاتف ريلمي 12 4G realme فهو يختلف من دولة إلى أخرى وإليكم سعر الهاتف في بعض الدول وهي تتمثل في التالي: