رابــط نتائج القبول الموحد admhec.gov.jo في الجامعات الأردنية جميع التخصصات.. تعرف على الحد الأدنى للقبول

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن رابط إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج القبول الموحد وذلك لجميع الطلاب في كافة أنحاء الأردن حيث تعمل هذه الخدمة على توفير الوقت والجهد على الطلاب ومنعا للزحام والتكدس في الجامعات لمعرفة النتيجة، ولذلك فإن البحث عن رابط و خطوات الاستعلام عن النتائج يعد من أهم عمليات البحث في الفترة الحالية، وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال التالي.

نتائج القبول الموحد

من باب التسهيل على الطلاب وتيسير الخدمات لهم إتاحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط يتم فيه البحث عن نتائج القبول الموحد، حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم التوجه بشكل مباشر إلى موقع التنسيق الموحد على الإنترنت.

يتم إنشاء حساب من خلال كتابة اسم المستخدم و رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد ذلك يتم تسجيل كافة البيانات اللازمة، وذلك للتأكد من صحة بيانات الطلاب في أماكنها المخصصة لذلك.

يتم دفع رسوم التقديم من خلال الطرق المتاحة.

تسجيل الرقم السري للطالب واستكمال عملية الاستعلام.

في حالة ظهور النتائج سوف تظهر أيقونة على الموقع باسم استعلام يتم الضغط عليها ومعرفة النتيجة.

معدلات القبول الموحد

في خلال حديثنا عن نتائج القبول الموحد نوضح لكم معدلات القبول الموحد والتي اقرتها وحدة التنسيق في الأردن والتي جاءت على النحو التالي: