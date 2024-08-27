” استعلم عن اسمك ” .. الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير احتياجاتها الأساسية من خلال تقديم مساعدات مالية دورية، ومع اقتراب الإعلان عن الوجبة الأخيرة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، تزداد أهمية معرفة كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء والشروط المطلوبة للقبول في البرنامج، وهو ما سوف نستعرضه من خلال هذه السطور.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يمكن الاستعلام من خلال الدخول الى منصة مظلتي.

الدخول إلى خدمة برنامج الرعاية الاجتماعية

بعد دخول الموقع.

بعد دخول الموقع. اختيار الوجبة الأخيرة 2024.

ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الهاتف المحمول المسجل لدى الوزارة.

اختيار ايقونة الاستعلام عن النتيجة.

هذه الخطوة تضمن أن يتم عرض البيانات الخاصة بالمستعلم فقط.

في بعض الأحيان، تتيح الوزارة إمكانية تنزيل قائمة الأسماء الكاملة بصيغة pdf.

الشروط المطلوبة للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

لكي يتم استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لابد من توافر عدد من الشروط والضوابط المطلوبة، وتتمثل فيما يلي: