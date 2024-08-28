كيفية التسجيل في البطاقة الذهبية بالجزائر وشروط استخراج البطاقة 

تعتبر البطاقة الذهبية من البطاقات الهامة التي يجب توافرها لدى كافة المواطنين بالجزائر وذلك تسهيلا عليهم تسديد المدفوعات الحكومية وإنهاء بعض المعاملات المالية الهامة ويتساءل العديد من المواطنين على طريقة التسجيل في الحصول على البطاقة وقد أعلنت هيئة البريد بأنه من الضروري توافر بعض الشروط الأساسية لدى المتقدم ليتم قبول الطلب سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

خطوات التسجيل في البطاقة الذهبية

يرغب العديد من المواطنين الحصول على البطاقة الذهبية وقد أوضحت هيئة البريد بأنه يتم استخراج البطاقة بناء على اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بهيئة البريد الجزائرية من هنا .

بعدها يتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

اضغط على البطاقة الذهبية من الخيارات الموجودة على الشاشة، بعدها يتم الضغط على خدمات البطاقة من الخيارات الموضحة على الشاشة.

ثم يتم اختيار نوع البطاقة التي ترغب في الحصول عليها، ويتم تسجيل الاستمارة ويجب التأكد من أن البيانات المسجلة صحيحة مئة بالمئة، ويطلب الموقع إرسال بعض المستندات والأوراق ثم يتم الضغط على تقديم الطلب.

ويتم الانتظار لحين الموافقة على الطلب الخاص بك وإصدار البطاقة.

ما هي شروط التسجيل في البطاقة الذهبية

يرغب العديد من المواطنين استخراج البطاقة الذهبية، وقد أعلنت إدارة البريد بأنه ليتم استخراج البطاقة من الضروري توافر بعض الشروط الأساسية لدى المتقدم هي كالتالي: