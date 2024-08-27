خطوات التسجيل لحجز العملة الاجنبية في ليبيا وشروط التقديم على صرف العملة

صرح مصرف ليبيا بأنه متوفر مبلغ من العملات الأجنبية في المصرف المركزي، ويرغب العديد من المواطنين الاستفادة منها ويتم التساؤل على الطريقة الصحيحة في التسجيل لحجز العملة، كما أعلن المصرف بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين ويتم قبول طلب استخراج العملة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

طريقة التسجيل لصرف العملة الأجنبية

أعلن مصرف ليبيا بأنه يمكن التسجيل في حجز العملة الأجنبية الكترونيا، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بمصرف ليبيا من هنا .

اضغط على تسجيل حساب جديد من الشاشة الرئيسية للموقع، ويطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمتقدم وهي الاسم ورقم الهاتف وأيضا تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

بعدها يتم الضغط على تسجيل الحساب، ويتم ارسال رسالة كود تأكيدي على الهاتف التي تم تسجيله، ويجب تسجيله على الموقع لتأكيد انشاء الحساب الخاص بك.

ثم يتم الضغط على حجز العملة الأجنبية ويتم تسجيل المبلغ التي ترغب في الحصول علية، ويتم تسجيل رقم الحساب الخاص بك على المنصة، والضغط على تأكيد الطلب.

بعدها يتم الضغط على حجز، ويتم اختيار الموعد التي ترغب في الحصول على المبلغ المالي من خلاله، ويتم تأكيد الطلب.

ما هي شروط التسجيل لصرف العملة الأجنبية

بعد الاطلاع على الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على العملة من الضروري التعرف على أهم الشروط الأساسية لاستخراج العملة، وهي كالتالي: