معدلات القبول الموحد في الأردن 2024 وأهم الشروط المطلوبة

تعد معدلات القبول الموحد في الأردن من أهم الموضوعات التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور عند انتهاء مرحلة الثانوية العامة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني، ويتم تحديد هذه المعدلات بناءً على العديد من العوامل مثل نتائج الثانوية العامة وعدد المقاعد المتاحة في الجامعات والتخصصات التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها، وتهدف معدلات القبول الموحد إلى تحقيق العدالة والمساواة في فرص التعليم العالي مما يسهم في بناء مجتمع متعلم ومتقدم، في هذا المقال سنوضح ما هي معدلات القبول الموحد بالأردن وأهم شروطها.

معدلات القبول الموحد في الأردن 2024

فيما يتعلق بتخصصات الجامعات الأردنية، فقد تم تحديد معدلات القبول لتناسب الطلبة الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات، حيث حددت وزارة التربية والتعليم معدل القبول في الكليات كالآتي:

كلية طب الأسنان بنسبة 97% ما يعكس التنافسية العالية والطلب الكبير على هذا التخصص.

أما كلية العلوم الحياتية التطبيقية فقد تم تحديد معدل القبول عند 84%، وهو معدل يعكس أهمية التخصصات العلمية والتطبيقية التي تساهم في تطوير المجالات العلمية والبحثية في الأردن.

وعلى صعيد آخر تم تحديد معدل القبول في كلية الرياضة العامة بنسبة 83%، مما يشير إلى تقدير أهمية التخصصات الرياضية ودورها في تعزيز الصحة العامة وتنمية مهارات الشباب.

تم تحديد معدل القبول في كلية الصيدلة عند 99%، مما يعكس صعوبة التنافس للدخول إلى هذا التخصص المهم والحيوي الذي يتطلب كفاءة علمية عالية.

بالنسبة لكلية الذكاء الاصطناعي فقد جاء معدل القبول بنسبة 65%، مما يبرز الاهتمام المتزايد بهذا المجال الواعد الذي يتجه نحو مستقبل يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة.

أما كلية الهندسة الكهربائية فقد تم تحديد معدل القبول فيها بنسبة 88%، وهو مؤشر على أهمية هذا التخصص في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، حيث يعتبر أساسياً في تطوير البنية التحتية للطاقة والاتصالات.

شروط التسجيل في الجامعات الأردنية

وضعت الجامعة الأردنية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب على الطلاب الالتزام بها عند التسجيل لضمان سير العملية بشكل منظم وسلس، ومن بين هذه الشروط: