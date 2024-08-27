بالرقم الألماني استعلم على غرامات المرور وسدد قيمة الغرامة المالية إلكترونيا 

تعتبر الغرامات المالية من أهم المبالغ المالية التي يرغب العديد من الأشخاص تسديدها ولكن لم تتيح لهم الفرصة للذهاب إلى إدارة المرور هناك، وقد أعلنت الحكومة العراقية بأنه يتم الاستعلام على قيمة الغرامات المالية وتسديدها الكترونيا ومن الضروري أن يتوافر لدى المواطن الرقم الألماني سنتعرف على الخطوات الصحيحة في السطور التالية.

طريقة الاستعلام على قيمة الغرامات المالية بالعراق

أعلنت إدارة المرور العراقية بأنه يتم الاستعلام على قيمة الغرامات إلكترونيا، وقد أوضحت إدارة المرور أنه يتم اتباع الخطوات التالية للاستعلام على قيمة الغرامات:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بمنصة أور من هنا .

يتم تسجيل الدخول على المنصة من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

اختر خدمات المرور من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم اختيار الاستعلام على الغرامات المرورية.

يطلب الموقع تسجيل الرقم الألماني الخاص بك، ويتم الضغط على استعلام.

وسيتم ظهور على الشاشة قيمة الغرامات المرورية المسجلة على الرقم الألماني الخاص بك.

طريقة تسديد الغرامات المالية بالعراق

بعد التعرف على الطريقة الصحيحة في الاستعلام على قيمة الغرامات المرورية يرغب العديد من الأشخاص تسديد الغرامات وقد تم التوضيح بأنه يتم تسديد الغرامة الكترونيا، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: