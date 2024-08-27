استقبل بأقوى إشارة تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات لمتابعة الأغاني الجديد للولو المحبوبة وميدو المشاغب

تعتبر قناة وناسة من القنوات الفضائية البارزة في مجال الأطفال، والتي تخصصت في عرض باقة من الأغاني المتعة والبرامج المفيدة والأناشيد الدينية الخاصة بالأطفال، حيث اشتهرت قناة وناسة بأغاني الشخصية الكرتونية المرحة لولو، والتي استطاعت جذب الصغار لها وتعلقهم بها بشكل كبير، حيث تسعى القناة لتنمية المهارات المختلفة لدى لأطفال بطريقة تعليمية متميزة، وتنقل القناة محتواها على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات بجودة عالية وأقوى إشارة بعد تحديث ترددها مؤخراً.

تردد قناة Wanasah الجديد نايل سات 2024

تميزت قناة وناسة بين قنوات الأطفال الموجودة حالياً على الساحة باختيارها الدقيق للغاية لكل ما تقدمه حتى يتناسب مع الفئات العمرية للصغار، فهي تقدم محتوى ترفيهي مميزة وخاص بها ومحتوى تعليمي يستفيد منه الصغار، وبعد تحديث تردد القناة مؤخراً زاد البحث عن ترددها من قبل متابعيها لضبطه على أجهزة الاستقبال والتردد كالتالي:

القمر الصناعي لقناة Wanasah هو النايل سات.

تردد قناة وناسة هو 11430.

معامل الاستقطاب يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

تردد قناة وناسة بيبي عرب سات

يمكن الاستمتاع بكل ما تنقله قناة وناسة عبر شاشتها من خلال ضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال لديكم، وبيانات التردد الجديد كالتالي:

تردد قناة Wanasah هو 11270.

معامل الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

القمر الصناعي لقناة وناسة عرب سات.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة عن غيرها ببعض المميزات التي جعلتها هي في صدارة قنوات الاطفال في الوطن العربي، ومن بين تلك المميزات التالي: