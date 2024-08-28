عبر رابط مباشر لمنصة مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة وأوراق التقديم للتسجيل 2024 في الفترة الحالية، يتصدر البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة اهتمام الكثير من المواطنين الذين قدموا طلبات للاستفادة من هذه المبادرة الإنسانية التي تقدمها الحكومة العراقية، تستهدف هذه الرعاية بشكل خاص المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعانون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، في هذا المقال، سنستعرض خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

رابط منصة مظلتي، اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة وأوراق التقديم للتسجيل 2024، كثرت التساؤلات حول كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، وقد قامت الحكومة العراقية بتيسير عملية الاستعلام عبر الإنترنت. لمعرفة الأسماء، اتبع الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي: ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي. تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول عبر إدخال الرقم التعريفي واسم المتقدم. اختيار البرامج: من قائمة البرامج، اختر “برنامج الدعم الاجتماعي”. تحديد المحافظة: حدد المحافظة التي يقيم فيها المتقدم. تحديد رقم الوجبة: اختر رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. إدخال البيانات: أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة. النقر على استعلام: اضغط على زر “استعلام” وستظهر لك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.

الأوراق المطلوبة للقبول في الرعاية الاجتماعية

تعرفتم معنا على رابط منصة مظلتي، اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة وأوراق التقديم للتسجيل 2024، نصل بكم الآن إلى الأوراق المطلوبة للقبول في الرعاية الإجتماعية، للقبول في دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، يجب تقديم المستندات التالية: