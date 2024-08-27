“من هنا” كيفية التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في سلطنة عمان 2024.. الشروط والمستندات المطلوبة

تعتبر بطاقة ريادة الأعمال من الوثائق المهمة في عمان يتم منحها لأصحاب المؤسسات الصغيرة من أجل تأسيس العمل التجاري بشكل قانوني حيث تعمل البطاقة على تسهيل الكثير من الإجراءات اللازمة التي يحتاجها صاحب المشروع، تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين في عمان عن معرفة خطوات التسجيل للحصول على تلك البطاقة ومعرفة الشروط المطلوبة ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة ببطاقة ريادة الأعمال.

رابط التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان

أصبح بإمكان المواطنين الحصول على بطاقة ريادة الأعمال بكل سهولة بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على خدمات بطاقة ريادة الأعمال.

اختر طلب الحصول على البطاقة.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

اختر البطاقة التي تريد الحصول عليها سواء ذهبية أو فضية.

اضغط على حفظ البيانات.

أخيرا أنقر فوق تقديم الطلب.

شروط الحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على بطاقة ريادة الأعمال وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان.

كذلك يشترط أن لا يكون المتقدم قد حصل على بطاقة ريادة الأعمال في العامين الماضيين.

أن تكون المؤسسة مسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المستندات اللازمة للحصول على بطاقة ريادة الأعمال

يجب توافر المستندات والأوراق التالية: