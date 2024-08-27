أشغلي طفلك واخصلي منه زنه.. تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2024 لمتابعة أغاني الفرفشة والمرح على نايل سات وعرب سات

مع قناة كراميش وفر لطفلك المتعة والتسلية على مدار اليوم، حيث تعتبر قناة كراميش من أشهر وأنجح القنوات الفضائية الموجودة على ساحة قنوات الأطفال، فالقناة تستخدم أسلوب شيق وممتع للغاية لجذب انتباه الصغار لها ويزداد تعلقهم بها، حيث تقوم القناة بعرض باقة من أغاني الترفيه والتسلية للصغار والتي تختص الشخصية الكرتونية الممتعة سوسو المحببة من الجميع، وأهم ما يميز القناة بتغير التردد الخاص بها باستمرار لتحسين جودتها وعدم وجود مشاكل في البث، وخلال هذا التقرير نطلعكم عن التردد الجديد لقناة كراميش 2024.

تردد قناة Karamesh الجديد 2024

قناة كراميش من أبرز قنوات الأطفال الموجودة على الساحة مؤخراً، والتي استطاعت في وقت قصير من شد انتباه الجميع من الأطفال والأمهات والآباء لمحتواها الممتع والهادف والفريد، وحالياً لا يوجد بيت به أطفال إلا وقناة كراميش متاح على مدار اليوم فيه، فهي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي وديني يساعد الصغار في التحلي بالأخلاق الحميدة والصفات الحسنة، وتردد القناة الجديد هو:

القمر الصناعي لقناة Karamesh هو النايل سات.

تردد القناة يكون 10815.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو 3/4.

معامل الاستقطاب يكون أفقي.

تردد قناة كراميش على قمر عرب سات

التردد هو 11390.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل الاستقطاب يكون أقفي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أغاني قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بأغانيها الممتعة للغاية والتي تتنافس بها بين قنوات الأطفال المختلفة، والجميع من الصغار المتابعين للقناة يعشقون تلك الأغاني وينتظرون كل ما هو جديد منها، وأبرز الأغاني التي تعرض على القناة حالياً: