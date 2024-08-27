ضد المايه وبطارية هتسد معاك اليوم كله.. مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno 12 F 4G مظهر أنيق وألوان عصرية وزاهية

كشفت شركة Oppo الرائدة في مجال الهواتف المحمولة عن هاتف Oppo Reno 12 F 4G الجديد، حيث جاء الهاتف بتصميم عصري ومميز، به بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي ويدعم الجهاز خاصية الشحن السريع بجانب العديد من المواصفات الأخري والمميزات التي سوف نوضحها لكم من خلال هذا التقرير.

مواصفات هاتف Oppo Reno 12 F 4G

من خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم أهم مواصفات الهاتف وهي تتمثل فيما يلى:

جاء الهاتف بعدة إصدارات الإصدار الأول بسعة 256 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا، الإصدار الثاني بسعة 512 جيجا مع 8 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية في الهاتف بمدي 32 ميجا بكسل.

الهاتف به ثلاث كاميرات من الخلف الكاميرا الأولى بمدي 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بمدي 8 ميجا بكسل والثالثة بمدي 2 ميجا بكسل.

المعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 685.

التشغيل نظام اندرويد 14.

مساحة الشاشة 6.67 بوصة، سطوع حوالي 1200.

بطارية الهاتف كبيرة جدا تبلغ نحو 5000 مللي أمبير.

مميزات هاتف اوبو رينو 12 اف فايف جي

هناك العديد من المميزات التي توجد في هاتف Oppo Reno 12 F 4G، التي تتمثل فيما يلى:

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع.

يمكن زيادة المساحة التخزينية للهاتف من خلال الكارت ميموري.

به ميكروفون عازل للضوضاء.

يدعم الهاتف ميزات الذكاء الاصطناعي.

مقاوم للغبار والماء.

جاء الهاتف بألوان زاهية وعصرية منها اللون الأخضر واللون البرتقالي واللون الرمادي.

سعر هاتف Oppo Reno 12 F 4G

بعد أن وضحنا لكم مواصفات ومميزات الهاتف سوف نوضح لكم سعر الهاتف في مصر حيث جاء سعر الجهاز للنسخة 256 جيجا مع رامات 8 جيجا بنحو 10500 جنيه مصري.