“استعدوا للإثارة والتشويق من جديد” موعد عرض الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان وتردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة بجودة عالية

الكثير من المتابعين لمسلسل قيامة عثمان في الوطن العربي ينتظرون موعد عرض الموسم السادس الجديد من العمل، ويزداد البحث من قبلهم عبر محرك البحث لمعرفة التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر، حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أفضل القنوات التركية والتاريخية الموجودة حالياً على الساحة، والذي استطاع امتلاك أكبر جمهور عريق بعد عرض الموسم الأول منه، فالمسلسل تدور أحداثه حول فترة تأسيس الدولة العثمانية الكبرى على يد المؤسس عثمان ابن أرطغرل، وهناك فضول كبير من المشاهدين لمعرفة الأحداث الجديد والمشوفة التي ستعرض خلال المواسم المقبلة من العمل، وخلال هذا المقال سوف نتعرف معاً عن تفاصيل موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس.

الآن موعد عرض الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان

من أكثر الأسئلة التي تتردد حالياً عبر محرك البحث هو موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، والتي أعلنت الشركة المنتجة أنه لم يتم حتى تلك اللحظة موعد محدد لإعلان الموسم الجديد من العمل، ولكنها أكدت بمجرد الانتهاء من أعمال التصوير والتي شهدت تغيير في السيناريو وتغيير بعض الممثلين، ولكن من المتوقع عرض الموسم الجديد في مطلع شهر أكتوبر.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات العربية التي تنقل عبر شاشتها حلقات الموسم التركي الشيق قيامة عثمان، والتي عرضت من قبل المواسم الخمسة السابقة، وحالياً تستعد القناة لنقل الموسم الجديد أيضاً عبر شاشتها، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ATV التركية

يعرض مسلسل قيامة عثمان عبر قناة إي تي في التركية حصرياً يوم الاربعاء من كل أسبوع، وتردد القناة هو: