“الوجبة السابعة” الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq جميع المحافظات

يترقب جميع المواطنين في العراق المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الإعلان عن المقبولين في الوجبة السابعة، والتي من المنتظر أن تعلن عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق قريباً، بعد مرتجعة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط فيهم، وقد منحت وزارة العمل دعم الرعاية الاجتماعية لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود لتوفير حياة كريمة لهم والتغلب على صعوبات الحياة بسبب الغلاء السائر في البلاد، وإليكم الآن في هذا المقال كيفية الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية والشروط الخاصة بالقبول في الدعم.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

حتى هذا الوقت لم يتم تحديد موعد رسمي للإعلان عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي مازالت الوزارة حتى تلك اللحظة تقوم بعمل مراجعة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، وعن قريب جداً ستعلن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ويمكن الاستعلام عنها من خلال بعض الخطوات البسيطة:

يتم الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول للمنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار برنامج الدعم الاجتماعي.

قم بتحديد المحافظة التي ينتمي لها المتقدم.

تحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الضغط على كلمة الاستعلام.

على الفور تظهر قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

شروط الرعاية الاجتماعية حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم والشروط هي: